Стало известно, как будет выглядеть первый серийный электоромобиль — Маск показал фото Tesla Model 3

В США стартовало производство новой Tesla Model 3. Первый серийный электромобиль Tesla показал в своем Twitter руководитель компании Илон Маск. По его словам, сейчас машина проходит окончательную проверку.

Tesla Model 3 — бюджетный пятиместный седан, который компания представила весной 2016 года.

Эта модель огромный прорыв компании в попытке начать массовое производство доступных электрокаров, отмечает издание Mashable.

Стоимость базовой комплектации Model 3 составит $35 тыс. Как утверждают конструкторы, от одной зарядки электомобиль сможет проехать около 215 миль (около 346 км).

Он разгоняется до скорости 60 миль в час (100 км/ч) менее чем за шесть секунд, сообщается на сайте Tesla Motors. Машина оснащена автопилотом.

Elon Musk

@elonmusk

First Production Model 3

Поставки по новым заказам начнутся не ранее середины 2018 года. За $1 тыс. можно уже сейчас зарезервировать автомобиль.

Model 3 позиционируется как более дешевая модель люксовой Model S. В отчете Tesla отмечено, что производство Model 3 планируется начать в объеме 5 тыс. автомобилей в неделю. В 2018 году объем планируется увеличить до 10 тыс. машин в неделю.

Электромобиль компания впервые показала в апреле 2016 года, на начало 2017 года предзаказ уже оформили более 380 тыс. человек, пишет Los Angeles Times.

Первые клиенты смогут выбрать цвет машины и размер колес.

По словам Маска, производство стартовало с опережением графика. До конца месяца соберут 30 автомобилей и торжественно передадут их первым покупателям 28 июля.