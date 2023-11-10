ТОП-10 марок нових легкових авто на українському ринку

У жовтні український автопарк поповнили понад 5,7 тис. нових легкових авто, що на 83% більше, ніж торік.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що відносно вересня споживча активність в цьому сегменті авторинку збільшилась на 0,7%.

Найбільшим попитом у жовтні користувались автомобілі марки TOYOTA, яких було зареєстровано 929 шт.

"У порівнянні з 2022 роком жовтнева реалізація нових Тойот в Україні збільшилась на 40%", - зауважують в "Укравтопромі".

Другою за популярністю була марка VOLKSWAGEN, реєстрації автомобілів якої зросли утричі - до 574 од.

На третій позиції в рейтингу SKODA - 477 авто (+46%).

Четвертий результат у BMW – 461 авто (+255%).

Замикає лідерську п’ятірку RENAULT – 432 авто (+60%).

Також до ТОП-10 жовтня 2023 року увійшли такі марки: NISSAN - 309 од.; HYUNDAI - 240 од.; MERCEDES-BENZ - 224 од.; MAZDA - 220 од.; PEUGEOT - 200 од.

За даними "Укравтопрому", титул бестселера місяця на ринку нових легковиків дістався автомобілю RENAULT Duster – 387 реєстрацій.

"Всього з січня по жовтень 2023 року українці придбали і поставили на облік 49,6 тис. нових легкових авто, що на 60% більше, ніж за аналогічний період минулого року", - підкреслили в "Укравтопромі".

Нагадаємо, також український автопарк у жовтні поповнили 21,3 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це на 41% більше, ніж у жовтні 2022 року. Лідером серед вживаних авто вкотре став Volkswagen Golf.