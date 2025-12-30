ТОП-10 найпопулярніших б/в легкових авто в Україні (листопад 2025)

Українці продовжують активно перепродувати вживані легковики, хоча динаміка листопада виявилася неоднозначною. Листопад 2025 року продемонстрував певне охолодження на тлі рекордного імпорту. За даними Інституту досліджень авторинку , протягом листопада 2025 року сервісні центри МВС зареєстрували 69,7 тисячі угод купівлі-продажу вживаних легковиків. Це зниження на 11,3% порівняно з жовтнем-2025, хоча обсяги укладених договорів на 0,9% більші, ніж торік у листопаді-2024. Читайте на Delo.ua більше про актуальний стан вторинного ринку авто станом на листопад 2025 року.

Динаміка ринку легкових авто у листопаді

Динаміка вторинного ринку легковиків, 2024-2025

Джерело: eauto.org.ua

Таким чином, внутрішній ринок демонструє контрастну картину. Якщо імпорт переживав справжній бум через наближення повернення ПДВ, то внутрішні перепродажі відчули відтік уваги покупців.

Місячне падіння (-11,3%) пояснюється зміщенням пріоритетів на користь "свіжопригнаних" авто з-за кордону, але річне зростання (+0,9%) підтверджує загальну стабільність сегмента вживаних автомобілів.

Топ-10 марок на внутрішньому ринку за листопад 2025

Топ-10 марок легкових авто з пробігом, внутрішній ринок

Джерело: eauto.org.ua

Лідерство на внутрішньому ринку незмінно утримує Volkswagen, демонструючи міцну довіру українських покупців до німецької надійності. На другому місці знову опинився ВАЗ/Lada, обігнавши Renault та Skoda — це своєрідний індикатор економічних настроїв, коли покупці шукають найдоступніші варіанти транспорту.

Далі у рейтингу йдуть Renault, Skoda та Ford, кожна з яких стабільно користується попитом у середньому сегменті.

Друга половина десятки включає такі бренди, як BMW, Audi, Mercedes-Benz та Nissan. Причому баварці цього разу обійшли конкурентів зі Штутгарта та Інгольштадта, що підтверджує стійкий попит на преміальні бренди навіть на вторинному ринку.

Топ-10 моделей на внутрішньому ринку за листопад 2025

10. Audi A6

Audi A6

Джерело: edmunds.com

Цей представницький бізнес-седан займає гідне місце у преміальному сегменті внутрішнього ринку. Audi A6 приваблює своїм витонченим дизайном, люксовим інтер'єром та бездоганною якістю виконання. Модель Audi A6 за листопад 2025-го стала об'єктом купівлі для 901 покупців з України.

9. Opel Astra

Opel Astra

Джерело: opel.ua

Популярний представник європейського середнього класу, який привертає увагу покупців своєю надійністю та невибагливістю. Opel Astra пропонує збалансовані характеристики та доступне обслуговування. У листопаді 2025 року купівлю даної моделі здійснили 902 українських споживачів.

8. Ford Focus

Ford Focus

Джерело: caranddriver.com

Популярний компактний хетчбек впевнено тримається в топі, як енергійний та надійний автомобіль середнього класу. Ford Focus забезпечує оптимальне співвідношення ціна-якість і доступний в різних варіантах кузова. Листопад 2025-го ознаменувався купівлею цієї моделі з боку 920 українців.

7. BMW 5 Series

BMW 5 Series

Джерело: motorpoint.co.uk

Цей представницький бізнес-седан втілює преміальний сегмент, демонструючи стабільний попит на поєднання розкоші та динаміки. BMW 5 Series відома своїм виняткових рівнем комфорту, сучасними технологіями та потужними силовими агрегатами. За листопад 2025-го до купівлі цієї моделі вдалися 1006 українців.

6. BMW 3 Series

BMW 3 Series

Джерело: bmwgroup.com

Компактний преміум-седан та одна з найулюбленіших моделей BMW в Україні. BMW 3 Series цінується за спортивний характер керування та фірмову динаміку. Також пропонує ідеальний баланс між престижністю, технологіями та практичністю для повсякденного використання. У листопаді 2025 року купівлю моделі BMW 3 Series завершили 1024 вітчизняних покупців.

5. Renault Megane

Renault Megane

Джерело: infocar.ua

Затребуваний французький автомобіль середнього класу, зокрема завдяки поєднанню комфортної їзди та економічності. Renault Megane пропонує м'яку підвіску та стильний дизайн. Вважається достойною альтернативою німецьким конкурентам у середньому ціновому сегменті. У листопаді 2025 року на купівлю даної моделі зважилися 1978 покупців з України.

4. Volkswagen Golf

Volkswagen Golf

Джерело: wikipedia.org

Легендарний німецький хетчбек продовжує залишатися одним із найбільш затребуваних автомобілів на внутрішньому ринку. Volkswagen Golf відомий своєю універсальністю, компактністю та високою якістю збірки. Ідеально підходить для міської експлуатації та є високоліквідним активом. За листопад 2025-го купівлю моделі Volkswagen Golf оформили 1980 українських клієнтів.

3. Skoda Octavia

Skoda Octavia

Джерело: wikipedia.org

Сімейний ліфтбек/універсал займає третю позицію і відомий своєю винятковою практичністю та простором. Загалом Skoda Octavia пропонує ідеальне співвідношення ціни та функціональності у середньому класі. У листопаді 2025 року факт купівлі цієї моделі зафіксували 2265 українців.

2. Daewoo Lanos

Daewoo Lanos

Джерело: wikipedia.org

Lanos, посідаючи друге місце, залишається "народним" автомобілем України. Принаймні, судячи з величезної кількості внутрішніх перепродажів. Daewoo Lanos належить до бюджетного сегмента, пропонуючи мінімальні витрати на обслуговування та доступність запчастин. Протягом листопада 2025-го купівлю Ланоса здійснили 2342 вітчизняних споживачів.

1. Volkswagen Passat

Volkswagen Passat

Джерело: volkswagen-newsroom.com

Седан середнього класу є беззаперечним лідером внутрішнього ринку за кількістю угод. Volkswagen Passat символізує надійність, простір і комфорт, часто обирається для сімейних або бізнес-потреб. Плюс доступні запчастини та висока ліквідність на ринку. У листопаді 2025 року на купівлю цієї моделі наважилися 2457 українців.

ТОП-10 моделей б/в легкових авто на листопад 2025 (інфографіка)

Топ-10 моделей легкових авто з пробігом, внутрішній ринок

Джерело: eauto.org.ua

Таким чином, лідерство утримують Volkswagen Passat, який є втіленням надійного сімейного автомобіля середнього класу, та Daewoo Lanos — найдоступніший "вхідний квиток" у світ автомобільної мобільності.

Слідом йдуть представники середнього класу, які замикають топ-4: Skoda Octavia та Volkswagen Golf.

Решта учасників топ-10 легкових авто, включаючи Renault Megane, Ford Focus, дві серії BMW, Opel Astra та Audi A6, демонструють стабільні обсяги продажів. Це сталі гравці вторинного ринку, які мають свою сформовану аудиторію.

Преміум-сегмент: ексклюзивні одиниці

Окремої уваги, як завжди, заслуговує преміум-сегмент. Хоча ці цифри скромні на тлі масових продажів, минулого місяця на внутрішньому ринку нових власників знайшли 241 Porsche, 10 Maserati та 8 Bentley. Також відбулися поодинокі угоди з Aston Martin та Lamborghini.

Найдорожче авто місяця

Титул найдорожчої угоди листопада забирає справжній аристократ, який вирішив змінити класичний смокінг на високотехнологічний екокостюм. Це Rolls-Royce Spectre Black Badge 2025 року випуску. Перше повністю електричне суперкупе від британської марки: чорне, розкішне і абсолютно безшумне.

Символічно, що найдорожчим авто місяця став саме електромобіль — навіть у світі ультрарозкоші майбутнє вже настало. "Базова" версія стартує десь із 420 тисяч доларів, а виконання Black Badge — це "темне альтер-его" бренду з форсованим двигуном та особливим декором, що легко підіймає чек значно вище півмільйона.

Opel з епохи Супермена

Найстарішим автомобілем, який змінив власника у листопаді, став Opel Olympia 1938 року. Цей бежевий седан зійшов з конвеєра в той самий рік, коли у коміксах вперше з'явився Супермен, а угорський журналіст Ласло Біро щойно запатентував кулькову ручку. Компанію йому склала трійка "випускників" 1939 року:

DKW F8: стильний білий кабріолет з переднім приводом.

Fiat 500 ("Topolino"): крихітне "мишенятко", яке доводить, що розмір — не головне.

ЗіС 101: монументальний чорний кабріолет з 5,7-літровим двигуном, справжній пам'ятник епосі.

Такі машини давно перестали бути просто транспортом і стали частиною історії, яку зберігають нові власники. Так вторинний ринок виконує роль своєрідного "музею на колесах".