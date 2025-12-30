- Категорія
ТОП-10 найпопулярніших б/в легкових авто в Україні (листопад 2025)
Українці продовжують активно перепродувати вживані легковики, хоча динаміка листопада виявилася неоднозначною. Листопад 2025 року продемонстрував певне охолодження на тлі рекордного імпорту. За даними Інституту досліджень авторинку, протягом листопада 2025 року сервісні центри МВС зареєстрували 69,7 тисячі угод купівлі-продажу вживаних легковиків.
Це зниження на 11,3% порівняно з жовтнем-2025, хоча обсяги укладених договорів на 0,9% більші, ніж торік у листопаді-2024. Читайте на Delo.ua більше про актуальний стан вторинного ринку авто станом на листопад 2025 року.
- Динаміка ринку легкових авто у листопаді
- Топ-10 марок на внутрішньому ринку за листопад 2025
- Топ-10 моделей на внутрішньому ринку за листопад 2025
- ТОП-10 моделей б/в легкових авто на листопад 2025 (інфографіка)
Динаміка ринку легкових авто у листопаді
Таким чином, внутрішній ринок демонструє контрастну картину. Якщо імпорт переживав справжній бум через наближення повернення ПДВ, то внутрішні перепродажі відчули відтік уваги покупців.
Місячне падіння (-11,3%) пояснюється зміщенням пріоритетів на користь "свіжопригнаних" авто з-за кордону, але річне зростання (+0,9%) підтверджує загальну стабільність сегмента вживаних автомобілів.
Топ-10 марок на внутрішньому ринку за листопад 2025
Лідерство на внутрішньому ринку незмінно утримує Volkswagen, демонструючи міцну довіру українських покупців до німецької надійності. На другому місці знову опинився ВАЗ/Lada, обігнавши Renault та Skoda — це своєрідний індикатор економічних настроїв, коли покупці шукають найдоступніші варіанти транспорту.
Далі у рейтингу йдуть Renault, Skoda та Ford, кожна з яких стабільно користується попитом у середньому сегменті.
Друга половина десятки включає такі бренди, як BMW, Audi, Mercedes-Benz та Nissan. Причому баварці цього разу обійшли конкурентів зі Штутгарта та Інгольштадта, що підтверджує стійкий попит на преміальні бренди навіть на вторинному ринку.
Топ-10 моделей на внутрішньому ринку за листопад 2025
10. Audi A6
Цей представницький бізнес-седан займає гідне місце у преміальному сегменті внутрішнього ринку. Audi A6 приваблює своїм витонченим дизайном, люксовим інтер'єром та бездоганною якістю виконання. Модель Audi A6 за листопад 2025-го стала об'єктом купівлі для 901 покупців з України.
9. Opel Astra
Популярний представник європейського середнього класу, який привертає увагу покупців своєю надійністю та невибагливістю. Opel Astra пропонує збалансовані характеристики та доступне обслуговування. У листопаді 2025 року купівлю даної моделі здійснили 902 українських споживачів.
8. Ford Focus
Популярний компактний хетчбек впевнено тримається в топі, як енергійний та надійний автомобіль середнього класу. Ford Focus забезпечує оптимальне співвідношення ціна-якість і доступний в різних варіантах кузова. Листопад 2025-го ознаменувався купівлею цієї моделі з боку 920 українців.
7. BMW 5 Series
Цей представницький бізнес-седан втілює преміальний сегмент, демонструючи стабільний попит на поєднання розкоші та динаміки. BMW 5 Series відома своїм виняткових рівнем комфорту, сучасними технологіями та потужними силовими агрегатами. За листопад 2025-го до купівлі цієї моделі вдалися 1006 українців.
6. BMW 3 Series
Компактний преміум-седан та одна з найулюбленіших моделей BMW в Україні. BMW 3 Series цінується за спортивний характер керування та фірмову динаміку. Також пропонує ідеальний баланс між престижністю, технологіями та практичністю для повсякденного використання. У листопаді 2025 року купівлю моделі BMW 3 Series завершили 1024 вітчизняних покупців.
5. Renault Megane
Затребуваний французький автомобіль середнього класу, зокрема завдяки поєднанню комфортної їзди та економічності. Renault Megane пропонує м'яку підвіску та стильний дизайн. Вважається достойною альтернативою німецьким конкурентам у середньому ціновому сегменті. У листопаді 2025 року на купівлю даної моделі зважилися 1978 покупців з України.
4. Volkswagen Golf
Легендарний німецький хетчбек продовжує залишатися одним із найбільш затребуваних автомобілів на внутрішньому ринку. Volkswagen Golf відомий своєю універсальністю, компактністю та високою якістю збірки. Ідеально підходить для міської експлуатації та є високоліквідним активом. За листопад 2025-го купівлю моделі Volkswagen Golf оформили 1980 українських клієнтів.
3. Skoda Octavia
Сімейний ліфтбек/універсал займає третю позицію і відомий своєю винятковою практичністю та простором. Загалом Skoda Octavia пропонує ідеальне співвідношення ціни та функціональності у середньому класі. У листопаді 2025 року факт купівлі цієї моделі зафіксували 2265 українців.
2. Daewoo Lanos
Lanos, посідаючи друге місце, залишається "народним" автомобілем України. Принаймні, судячи з величезної кількості внутрішніх перепродажів. Daewoo Lanos належить до бюджетного сегмента, пропонуючи мінімальні витрати на обслуговування та доступність запчастин. Протягом листопада 2025-го купівлю Ланоса здійснили 2342 вітчизняних споживачів.
1. Volkswagen Passat
Седан середнього класу є беззаперечним лідером внутрішнього ринку за кількістю угод. Volkswagen Passat символізує надійність, простір і комфорт, часто обирається для сімейних або бізнес-потреб. Плюс доступні запчастини та висока ліквідність на ринку. У листопаді 2025 року на купівлю цієї моделі наважилися 2457 українців.
ТОП-10 моделей б/в легкових авто на листопад 2025 (інфографіка)
Таким чином, лідерство утримують Volkswagen Passat, який є втіленням надійного сімейного автомобіля середнього класу, та Daewoo Lanos — найдоступніший "вхідний квиток" у світ автомобільної мобільності.
Слідом йдуть представники середнього класу, які замикають топ-4: Skoda Octavia та Volkswagen Golf.
Решта учасників топ-10 легкових авто, включаючи Renault Megane, Ford Focus, дві серії BMW, Opel Astra та Audi A6, демонструють стабільні обсяги продажів. Це сталі гравці вторинного ринку, які мають свою сформовану аудиторію.
Преміум-сегмент: ексклюзивні одиниці
Окремої уваги, як завжди, заслуговує преміум-сегмент. Хоча ці цифри скромні на тлі масових продажів, минулого місяця на внутрішньому ринку нових власників знайшли 241 Porsche, 10 Maserati та 8 Bentley. Також відбулися поодинокі угоди з Aston Martin та Lamborghini.
Найдорожче авто місяця
Титул найдорожчої угоди листопада забирає справжній аристократ, який вирішив змінити класичний смокінг на високотехнологічний екокостюм. Це Rolls-Royce Spectre Black Badge 2025 року випуску. Перше повністю електричне суперкупе від британської марки: чорне, розкішне і абсолютно безшумне.
Символічно, що найдорожчим авто місяця став саме електромобіль — навіть у світі ультрарозкоші майбутнє вже настало. "Базова" версія стартує десь із 420 тисяч доларів, а виконання Black Badge — це "темне альтер-его" бренду з форсованим двигуном та особливим декором, що легко підіймає чек значно вище півмільйона.
Opel з епохи Супермена
Найстарішим автомобілем, який змінив власника у листопаді, став Opel Olympia 1938 року. Цей бежевий седан зійшов з конвеєра в той самий рік, коли у коміксах вперше з'явився Супермен, а угорський журналіст Ласло Біро щойно запатентував кулькову ручку. Компанію йому склала трійка "випускників" 1939 року:
- DKW F8: стильний білий кабріолет з переднім приводом.
- Fiat 500 ("Topolino"): крихітне "мишенятко", яке доводить, що розмір — не головне.
- ЗіС 101: монументальний чорний кабріолет з 5,7-літровим двигуном, справжній пам'ятник епосі.
Такі машини давно перестали бути просто транспортом і стали частиною історії, яку зберігають нові власники. Так вторинний ринок виконує роль своєрідного "музею на колесах".