Toyota вводит новые правила: владельцам авто этой марки придется заплатить, чтобы дистанционно завести двигатель

Японская автомобильная корпорация Toyota начнет взимать плату с водителей за то, что они дистанционно заводят двигатель своих машин с помощью брелоков. Согласно отчету The Drive, владельцам Toyota 2018 года выпуска или новее придется купить подписку, чтобы заводить машину дистанционно.

Toyota станет первой компанией, которая начнет взимать плату за физическое использование брелока. Чтобы подключить функцию дистанционного запуска двигателя, владельцу авто Toyota нужно будет ежемесячно платить по 8 долларов или 80 долларов за целый год.

Дистанционный запуск авто включен в услугу Remote Connect. Сначала можно бесплатно протестировать пробную версию, но потом придется покупать подписку. Но только некоторые модели Toyota поддерживают пакеты Audio Plus или Premium Audio, с которыми предлагается бесплатная пробная версия.

Функция дистанционного запуска брелоком привязана к аудиопакету, который идет в комплекте с автомобилем. В то время как автомобиль с Audio Plus дает водителям возможность бесплатно дистанционно запускать двигатель с помощью брелока в течение трех лет, автомобиль, приобретенный с Premium Audio, предлагает бесплатный удаленный запуск в течение 10 лет.

После истечения их сроков владельцам Toyota нужно уже будет покупать подписку на эту функцию.

Как правило, такие платные функции доступны только для марок автомобилей класса люкс. В 2018 году BMW заставила водителей оплачивать годовую подписку на Apple Car Play в дополнение к 300 долларам, которые она взимает за установку этой функции в первую очередь. Позже немецкий производитель автомобилей отказался от своего решения.

Тем не менее, владельцам авто BMW по-прежнему нужно платить за "разблокировку" новых функций. В компании это называют "микротранзакции в автомобиле".

Ранее сообщалось, что Toyota столкнулась с проблемой нехватки чипов. Из-за этого компания остановила все заводы в Японии, "заморозила" выпуск Land Cruiser 300.

При этом в начале декабря производители чипов для автомобилей сообщили, что они начинают наращивают объемы производства. Поэтому крупнейший дефицит микросхем в истории автомобильной промышленности становится уже не таким острым.

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