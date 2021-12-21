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Трассу Киев — Одесса у Хаджибейского лимана временно перекроют: придется объезжать через границу с Приднестровьем
На мосту через Хаджибейский лиман, расположенном на 445 км автодороги М-05 Киев — Одесса, с 21:00 21 декабря до 5:00 22 декабря будет полностью перекрыто движение всех видов транспорта.
Как сообщает Служба автомобильных дорог в Одесской области, такие меры принимаются в связи с проведением наладки системы мониторинга взвешивания в движении (WIM).
После этого планируется перекрытие движения по полосам в обоих направлениях без перекрытия самого моста с 9:00 до 18:00 в течение трех дней: 22, 23 и 24 декабря. При этом более точная информация о месте перекрытия не сообщается.
Объезжать перекрываемый на указанные периоды участок одесский облавтодор советует через Раздельную по трассе Т-16-18, затем через села Степановка и Кучурган на границе с непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой, а затем по трассе М-16.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Таким образом, вместо 35 км от села Бурдовка до окружной дороги Одессы водителям придется проехать около 110 км.
Существует также альтернативный путь объезда по пролегающей между Хаджибейским и Куяльницким лиманами дороге Р-87 (через поселок Ивановка и села Адамовка, Севериновка и Ильинка), однако находится она далеко не в лучшем состоянии.
Отметим также, что, согласно данным интерактивной карты Министерства инфраструктуры, сейчас также проводится капитальный ремонт 6,5-километрового участка трассы Киев — Одесса у села Знаменка и поселка Радостное (402,5-409 км трассы М-05).