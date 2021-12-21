Трассу Киев — Одесса у Хаджибейского лимана временно перекроют: придется объезжать через границу с Приднестровьем

На мосту через Хаджибейский лиман, расположенном на 445 км автодороги М-05 Киев — Одесса, с 21:00 21 декабря до 5:00 22 декабря будет полностью перекрыто движение всех видов транспорта.

Как сообщает Служба автомобильных дорог в Одесской области, такие меры принимаются в связи с проведением наладки системы мониторинга взвешивания в движении (WIM).

После этого планируется перекрытие движения по полосам в обоих направлениях без перекрытия самого моста с 9:00 до 18:00 в течение трех дней: 22, 23 и 24 декабря. При этом более точная информация о месте перекрытия не сообщается.

Объезжать перекрываемый на указанные периоды участок одесский облавтодор советует через Раздельную по трассе Т-16-18, затем через села Степановка и Кучурган на границе с непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой, а затем по трассе М-16.

Таким образом, вместо 35 км от села Бурдовка до окружной дороги Одессы водителям придется проехать около 110 км.

Существует также альтернативный путь объезда по пролегающей между Хаджибейским и Куяльницким лиманами дороге Р-87 (через поселок Ивановка и села Адамовка, Севериновка и Ильинка), однако находится она далеко не в лучшем состоянии.

Отметим также, что, согласно данным интерактивной карты Министерства инфраструктуры, сейчас также проводится капитальный ремонт 6,5-километрового участка трассы Киев — Одесса у села Знаменка и поселка Радостное (402,5-409 км трассы М-05).