В 2017 году концерн Peugeot-Citroen намерен нарастить свою долю украинского авторынка до 5,33%

Украинское представительство французского концерна PSA огласило планы продаж на 2017 год и обнародовало график вывода новых моделей. Совместными усилиями двух своих марок французы намереваются увеличить свою долю на украинском авторынке до 5,33%, из которых Peugeot должна занять 3,12%, а Citroen — 2,21%. В прошедшем году доля марок составила соответственно 2,33% и 1,58%.

Наращивать продажи французы намерены в первую очередь за счет вывода на рынок новых моделей. Так, у Peugeot уже в марте появится новое поколение кроссовера 3008, месяцем позже — обновленный бюджетный седан 301, а в сентябре на украинский рынок выйдет обновленное семейство 308. Кроме того, в течение года покупателям предложат три исполнения минивэна Traveller.

Флагманом марки, как и прежде, останется седан 301, доля которого в общей структуре продаж марки в прошлом году составила 27%. Главное новшество по части техники обновленной машины — более мощный бензиновый двигатель мощностью 82 л.с. Определенные надежды импортер связывает с псевдокроссовером 2008 (пятая часть проданных в прошлом году машин марки). А наиболее интересным автомобилем Peugeot в этом году станет новый кроссовер 3008, который сами французы позиционируют как конкурента VW Tiguan. "Живые" машины появятся только через месяц, но уже сейчас дилеры собрали 11 предоплаченных заказов. Цены на новинку стартуют с 722 800 грн. А всего в 2017-м планируется продать 300 экземпляров этой модели.

Peugeot 3008 нового поколения появится в Украине в феврале, но заказы уже принимаются

Citroen в 2017 году представит в Украине новое поколение хэтчбека С3 (дебют запланирован на апрель), обновленный седан C-Elysee (соплатформенник Peugeot 301) и новый Spacetourer (соплатформенник Peugeot Traveller). В прошлом году первенствовал седан C-Elysee (28,2% от общего количества проданных в прошлом году машин марки) — в 2017-м его статус бестселлера марки тоже не подвергается сомнению. Свое второе место по всей вероятности сохранит и яркий кроссовер С4 Cactus (22,8% продаж марки в 2016 году).

Еще одним инструментом увеличения продаж французы видят кредитование. Партнерская кредитная программа с банком Credit Agricole — одна из немногих реально работающих сегодня на украинском рынке.

"В этом году модели Peugeot 2008 и 3008 будут доступны в кредит с нулевой ставкой на три года. Для марки Citroen аналогичные условия доступны для моделей C-Elysee и С4 Cactus", — отметил глава "Пежо Ситроен Украина" Виктор Кордилевский.

По данным украинского представительства французского концерна PSA, в 2016 году на украинском рынке марки Peugeot и Citroen заняли соответственно 14-е и 20-е места в общем рейтинге. Легковых и легких коммерческих автомобилей со львом на решетке радиатора у нас было продано 1635 единиц (рост на 51,2% по сравнению с 2015-м), а машин с двойным шевроном — 1114 единиц (+33,4%).