В Раді запропонували оновити норми для "автоцивільки": що може змінитися

Народні депутати зареєстрували в Верховній Раді законопроєкт №8300, яким пропонують оновити норми обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

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Одним із ініціатором змін є голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев.

"Проблемами, які має вирішити законопроєкт, є недосконалість процедур розрахунку та здійснення страхової виплати із відшкодування шкоди, завданої внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, низький ліміт відповідальності страховика, державне регулювання ціноутворення за цим видом страхування, а також низька ефективність системи управління Моторного (транспортного) страхового бюро України та обмежена роль держави в контролі за його діяльністю", — пояснив він.

Згідно з нинішньою редакцією документу, законопроєктом пропонуються такі зміни:

підвищити розміри страхових сум до розмірів, встановлених в країнах ЄС;

запровадити вільне ціноутворення;

скоротити термін здійснення гарантійних виплат потерпілим особам за страховиків-банкрутів;

запровадити пряме врегулювання у всіх випадках ДТП, в яких шкода завдана лише транспортному засобу, що дозволить потерпілій особі звертатись за виплатою до свого страховика;

запровадити порядок розрахунку розмірів страхових виплат для відновлення ТЗ;

поширити дію страхового покриття за договором ОСЦПВ на пасажирів ТЗ, який спричинив ДТП;

зменшити строк розгляду заяви про здійснення страхової виплати з 90 до 60 днів;

встановити вичерпний перелік документів, необхідних для отримання страхової виплати та підстав для відмови у здійсненні такої виплати.

Раніше НБУ звертався до Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради України з пропозицією суттєво оновити Закон України "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів".

Тоді регулятор пропонував встановити нові стандарти якості страхового покриття. Зокрема, посиити рівень захисту потерпілих у ДТП шляхом поступового (протягом семи років) підвищення максимальних розмірів страхової виплати до розмірів, установлених у країнах ЄС.