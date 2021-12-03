В Украине резко увеличился спрос на новые грузовики — особенно на Citroen

В ноябре 2021 года в Украине зарегистрировали 1 479 новых грузовых и специальных автомобилей — это примерно в полтора раза больше, чем годом ранее.

Как сообщает "УкрАвтопром", наибольший спрос был на модели французского бренда Citroen, который продал на украинском рынке 272 новых автомобиля. Это практически в три раза больше, чем в аналогичный временной отрезок 2020 года.

На втором месте в рейтинге торговых марок Ranault — украинцы купили 234 новых автомобиля этой марки, что на 8% больше, чем год назад. Третье месте занял Fiat — зарегистрирована покупка 166 автомобилей, это на треть больше, чем в ноябре 2020 года.

В первой пятерке также Peugeot — 133 штуки (+6%) и МАЗ — 88 штук (+54%).

Всего с января по ноябрь 2021 года в Украине зарегистрировали почти 14 тысяч новых коммерческих автомобилей, что на 40,5% больше, чем за такой же период прошлого года.

Спрос на этот вид транспорта остается стабильно высоким в течение всего года, причем он постепенно еще больше нарастает. Предыдущий рекордный показатель был зарегистрирован месяцем ранее — в октябре украинцы купили 1,4 тысячи грузовых и специальных автомобилей. Это стало максимумом за последние восемь лет.

В Украине возрос импорт не только грузовых машин. Зафиксирован также рекордный показатель по ввозу в страну легковушек. Если сравнить с 2020 годом, то их количество тоже выросло на 40%. В том числе на 49% увеличился импорт новых автомобилей.