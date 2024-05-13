В Україні почало дешевшати дизпаливо

На українському ринку нафтопродуктів розпочалося зниження роздрібних цін на дизельне пальне. Маркетмейкери скинули ціни на дизель на 1-2,5 грн за літр, що стало стимулом для зменшення вартості й серед операторів середньої та нижньої ланок паливного ринку.

Про це пише профільне видання Еncorr.

Причиною зниження стало падіння світових котирувань на дизпальне. У травні ціна в Середземномор'ї впала в середньому $24 за тонну (0,85 грн/л), а на півночі Європи - $42 за тонну (1,49 грн/л).

"Зниження закупівельної ціни й конкуренція підштовхнули нас до зниження цінника на дизель", - повідомили в одній з великих паливних мереж.

У травні бензин зріс у середньому на 1,72 грн/л, до 6,82 грн/л. Це значно ліпше, ніж було у квітні, але дещо не дотягує до показників минулого року. А от ціна на дизель минулого тижня дещо зменшилася (на 0,31 грн/л). Різниця між гуртовими та роздрібними цінами на дизпаливо минулого тижня впала до 9,97 грн/л.

Крім преміальних мереж (WOG, Okko) які скинули 1-2,5 грн/л, на 1-2 грн/л здешевшав дизель у UPG, Shell, KLO, VST та інших.

Повідомляється, що станом на 13 травня різниця вартості ресурсу між "преміумами" й дискаунтерами зменшилася на 1,23 грн/л, до 6,75 грн/л. Для бензину вона майже не змінилася і становить 7,92 грн/л.

При цьому деякі великі мережі, навпаки, підвищили вартість бензинів А-95 та А-95 Плюс на 0,13-2 грн/л. Найбільше здорожчання показала "Укрнафта" - 1,53 грн/л для А-95 і 2 грн/л для А-95 Плюс.

Станом на 13 травня середня ціна бензину А-95 в Україні становила 55,91 грн/л (+0,22 грн/л за тиждень), дизпального - 53,34 грн/л (-0,53 грн/л).

За оцінками операторів, зниження цін на дизпальне триватиме, в той час як суттєвих змін вартості бензину поки не очікується.

Інфографіка: Еncorr

Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні 10 травня схвалив новий законопроект, що передбачає поступове збільшення акцизів на пальне до 1 січня 2028 року.

Додамо, що в березні Кабмін вже схвалював аналогічний документ. У ньому було передбачено таке ж підвищення акцизів на "проміжні" зброджені напої, а також на бензин та дизпаливо (відповідно з 213,5 та 139,5 євро за 1000 літрів у I півріччі 2024 року).

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