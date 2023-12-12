Вдвічі більше ніж торік. В Україні зріс попит на гібридні авто

У листопаді цього року автопарк України знову поповнили 1704 легкових автомобілі на гібридних та заряджаємо-гібридних силових установках (HEV і PHEV).

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Про це повідомляє "Укравтопром".

Порівняно з аналогічним періодом минулого року, це майже вдвічі більше, що свідчить про зростаючий інтерес українців до транспорту, що працює на збалансованих гібридних технологіях.

Загальна частка нових автомобілів у цьому сегменті становила 59%, що вказує на те, що споживачі все більше вибирають гібриди під час свого вибору авто.

Найпопулярніші гібриди місяця

У сегменті нових легкових автомобілів лідерство утримав NISSAN Qashqai, який зареєстрували 194 рази. На другому місці TOYOTA RAV-4 (105 авто), а на третьому - MERCEDES-BENZ GLE (67 нових авто).

Щодо імпортованих вживаних гібридів, лідерство тут виборола модель FORD Fusion US із 67 зареєстрованими авто. Також у трійці лідерів представлені TOYOTA Prius (53 авто) та FORD C-Max (42 авто).

Зелений тренд в автомобільній індустрії України продовжує набирати оберти, сприяючи створенню екологічно чистого майбутнього для нас усіх.

Додамо, за дев’ять місяців 2023 року автопарк України поповнили майже 12 тисяч гібридних легкових авто. Лідером ринку нових гібридів став автомобіль TOYOTA RAV-4.