Volkswagen выплатит около $1,2 млрд из-за вредных выбросов

24 января 2017, 09:00
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Компания обязана выплатить каждому из 652 своих американских дилеров в среднем по 1,85 млн долларов в течение 18 месяцев

Volkswagen выплатит около $1,2 млрд из-за вредных выбросов | Автоновости | Дело Увеличить картинку

В США Федеральный окружной суд утвердил договор немецкого автоконцерна Volkswagen с американскими автодилерами о выплате 1,21 млрд долларов в рамках "эмиссионного скандала". Об этом сообщает ВВС.

Речь идет о том, что компания обязана выплатить каждому из 652 своих американских дилеров в среднем по 1,85 млн долларов в течение 18 месяцев. "Согласно условиям договора Volkswagen обязан выплатить максимальную сумму в 1,208 млрд долларов, что предполагает участие 100% официальных дилеров", — говорится в постановлении. Как отмечается, компенсация со стороны концерна должна покрыть издержки компаний-дилеров, связанные с репутационным ущербом и с невозможностью продавать автомобили. В целом Volkswagen намерен выплатить около 22 млрд долларов в рамках удовлетворения жалоб со стороны владельцев автомобилей, экологических регуляторов, а также региональных властей и автодилеров в США, говорится в сообщении.

В сентябре 2015 года Volkswagen признался, что устанавливал на свои автомобили специальное ПО, с помощью которого удавалось занижать информацию о выбросах. В результате во многих странах мира были начаты расследования против компании.

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Теги: volkswagen , экология , автомобили

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Volkswagen выплатит около $1,2 млрд из-за вредных выбросов | Автоновости | Дело
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