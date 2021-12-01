Возраст ввезенных автомобилей в Украину вырос вдвое с 2019 года

Более 50% ввезенных в Украину авто с 2019 года старше 10 лет. Возраст импортированных машин за последние два года увеличился вдвое. Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот.

В период с 2014 по 2018 годы средний возраст автомобилей, которые ввозили в Украину, был менее 5 лет. В это время украинцы активно регистрировали автомобили на европейских номерах.

После 2018 года в Украине несколько раз упрощали процедуру оформления "евроблях". В результате этого в Украине вдвое вырос средний возраст ввезенных авто и значительно увеличилось количество "евроблях".

С 2019 по 2021 год украинцы растаможили рекордное количество иномарок — 1 млн 613 тысяч 503 единиц. 52% этих автомобилей были выпущены более 10 лет назад.

"Ситуация с перевозкой подержанных автомобилей выгодна для ЕС, но максимально не выгодна и не логична для Украины. Так в Украине запрещена регистрация новых автомобилей класса Евро-4 (экологический стандарт, регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах — Delo.ua), а подержанные авто можно зарегистрировать, даже если они соответствуют стандарту Евро-2", — рассказал глава Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Украины Олег Назаренко.

Больше всего б/у автомобилей завозят в Украину из Германии. На втором месте США, откуда импортировали 59 тысяч 62 б/у легковых авто. На третьем месте Польша — 38 тысяч 61 машина.

Подержанные авто становятся все дороже для украинцев. Эксперты сообщают, что стоимость бывших в употреблении импортных авто с сентября 2021 года выросла на 5-15%.

Выяснилось, что из-за пандемии коронавируса возникла нехватка микрочипов, которая привела к дефициту новых автомобилей, после чего резко выросли цены на б/у машины.

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