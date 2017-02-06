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Впереди Европы: В Украине представлен рестайлинговый кроссовер Mercedes-Benz GLA

06 февраля 2017, 16:19
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Цены на машину стартуют с отметки 26 990 евро

Впереди Европы: В Украине представлен рестайлинговый кроссовер Mercedes-Benz GLA | Автоновости | Дело Увеличить картинку

Состоявшаяся в начале февраля украинская премьера обновленного кроссовера Mercedes-Benz GLA примечательна хотя бы тем, что прошла она даже раньше европейской. Европейский дебют машины состоится только в начале марта на автосалоне в Женеве, а у нас GLA уже побывал. Такая оперативность — лишнее доказательство, что украинский дистрибьютор не за красивые глаза завоевал звание лучшего мерседесовского дистрибьютора по итогам 2016 года.

Что до самой машины, то внешние обновления в основном коснулись решетки радиатора (она теперь приобрела отверстия в виде "экскаваторных зубьев") и мелких элементов экстерьера. Габаритные размеры остались без изменений. Кроме того, коэффициент лобового сопротивления снижен с 0,29 до 0,28.

Внутри видимых изменений тоже немного, поэтому главное — это расширенный список базового оснащения: это и круиз-контроль, и система автоторможения, и мониторинг усталости водителя. А индивидуализировать машину можно за счет новых исполнений — например, White Art Edition в белом матовом окрасе или угольно-черный вариант Yellow Night Edition с ярко-желтыми акцентами в оформлении экстерьера и интерьера.

В качестве силовых агрегатов предлагаются три дизеля (мощностью от 109 до 177 л.с.) и четыре бензиновых мотора (от 122 до 381 л.с.), что вкупе с полноприводными исполнениями дает покупателю на выбор десять вариантов.

Будучи классическим кроссовером, Mercedes GLA не претендует на покорение бездорожья, однако среди опций есть оffroad-пакет, в котором клиренс увеличен на 3 см, чего вполне достаточно для преодоления традиционных городских препятствий вроде бордюров и трамвайных путей.

Но главное — это цена. Базовый переднеприводный Mercedes-Benz GLA оценен всего в 26990 евро, наиболее доступная дизельная машина стоит от 29 230 евро. Поэтому среди конкурентов сами мерседесовцы называют не только уже привычные BMW X1 и Audi Q3, но и… Volkswagen Tiguan.

Автор: Вадим Добровольский

По материалам: "Дело"
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Теги: автомобили , автопродажи , mercedes

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Впереди Европы: В Украине представлен рестайлинговый кроссовер Mercedes-Benz GLA | Автоновости | Дело
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