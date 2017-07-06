Все модели автомобилей Volvo, запущенные после 2019 года, будут электрическими или гибридами

Концерн Volvo с 2019 года перейдет на выпуск электромобилей и автомобилей с гибридными двигателями, отказавшись от производства машин исключительно с двигателями внутреннего сгорания. Об этом сказано в заявлении руководства компании, сообщает Reuters.

Volvo стал первым из крупных автопроизводителей, объявившем точные сроки отказа от производства автомобилей, оборудованных только двигателями внутреннего сгорания.

Кроме того, Volvo с 2019 по 2021 годы планирует представить пять новых моделей, оснащенных электродвигателями, — три под маркой Volvo и две под маркой Polestar.

"Эти пять автомобилей будут дополнены рядом бензиновых и дизельных штепселей в гибридных и мягких гибридных 48-вольтовых вариантах на всех моделях, — сказали в компании. — Это означает, что в будущем не будет автомобилей Volvo без электродвигателя".

Электрические модели будут выпускаться на заводах Volvo по всему миру — у нее есть заводы в Европе и Китае и один строится в Соединенных Штатах.

Затраты на разработку будут покрываться из существующего бюджета, сказал генеральный директор Volvo Cars Хакан Самуэльссон агентству Reuters.

В прошлом месяце Volvo заявила, что изменит свой бизнес Polestar на самостоятельный бренд, ориентированный на высокопроизводительные электромобили, нацеленные на то, чтобы конкурировать с Tesla и подразделением Mercedes AMG.

Volvo также заявила, что построит свой первый полностью электрический автомобиль в Китае на основе своей архитектуры для небольших автомобилей, которые будут доступны для продажи в 2019 году и экспортированы по всему миру.

Электрические и гибридные транспортные средства по-прежнему составляют лишь небольшую долю продаж новых автомобилей, но они набирают обороты на премиум-рынке, где работает Volvo. А по мере того, как технологии улучшаются и цены падают, многие в отрасли ожидают переход таких автомобилей в сегмент массового рынка.

Volvo не одинока среди традиционных автопроизводителей в продвижении к эмекторомобилям и к использованию гибких гибридных систем, снижающих расход топлива и выбросы CO2.

BMW планирует ввести электрическую версию своей популярной 3 серии в сентябре, чтобы встретить вызов от Tesla, сообщила Handelsblatt в прошлом месяце.