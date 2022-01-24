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За соблюдением ПДД в Украине будут следить автомобили-фантомы

фантомы
Полицейские автомобили-фантомы. Фото: пресс-служба МВД

На украинских дорогах уже в ближайшие дни должны появиться автомобили-фантомы, которые будут фиксировать нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

По его словам, такие автомобили без опознавательных знаков станут фиксировать нарушения скоростного режима в обоих направлениях дорожного движения и затем передавать информацию о нарушениях. В результате водители, превышающие скорость, будут оштрафованы.

"Фантомы" не станут останавливать автомобили, водители которых превысили скорость, а будут выполнять функцию передвижных комплексов по автоматической фиксации нарушений ПДД.

В МВД рассчитывают, что новшество предотвратит правонарушения, а фантомы исключат возможность коррупционных отношений между водителями и инспекторами и помогут формировать доказательную базу при необходимости судебных разбирательств.

Ранее в Украине появились новые дорожные знаки. Эти изменения обусловлены необходимостью приведения положений ПДД в соответствие с национальными стандартами. Причем ответственность за нарушение требований дорожных знаков и разметки проезжей части дорог остается такой же, что и была.

В дальнейшем часть суммы штрафов за оформленные нарушения ПДД могут распределить для повышения зарплат полицейским. Это еще одна инициатива МВД. Министр внутренних дел уверен, что увеличение зарплат полицейских поможет снизить коррупционные риски. Кроме того, это будет способствовать решению проблемы нехватки кадров. В зависимости от региона недостаток кадров в полиции составляет от 10% до 30%.

Автор:
Сергей Горелов