Банкіри заявляють, що кредитування дає можливість бізнесу уникнути банкрутства та повертати борги

Кредитна підтримка українського бізнесу з боку банків дозволяє багатьом компаніям уникнути банкрутства та зберегти операційну діяльність.

Про це в рамках форуму Business Wisdom Summit "Патріоти бізнесу" повідомив голова правління Ощадбанку Сергій Наумов.

"Ті клієнти, яких ми кредитуємо завдяки доступу до фінансування, продовжують працювати і не зупиняють свій бізнес, що, у свою чергу, дозволяє їм повертати борги", - сказав Наумов.

За його словами, банк кредитує як тих позичальників, які відновили діяльність без зміни регіонального розташування, так і компанії, які через бойові дії та військові ризики були змушені провести релокацію.

Підтверджує слова Наумова і член правління з питань малого та середнього бізнесу ПриватБанку Євген Заіграєв. Він каже, що державна підтримка (зокрема програма "5-7-9") дає можливість стабільно кредитувати бізнес. "При цьому більше половини наших позичальників навіть у поточній ситуації справно повертають кредити", - заявив Заіграєв.

Директор департаменту корпоративного бізнесу, член правління банку "Південний" Олександр Матюшенко зі свого боку заявив, що ставлення бізнес-позичальників до погашення боргів зараз виглядає краще, ніж це було до війни.

При цьому банки, за його словами, стали значно акуратніше підходити до видачі кредитів і надають фінансування під конкретні та обґрунтовані цілі (купівля та реконструкція приміщень, проекти з енергоефективності, поповнення оборотних коштів тощо).

Зазначимо, що представники найбільших банків прогнозують зростання необслуговуваних кредитів (NPL) у банківській системі в 2023 році вище за відмітку в 50%. При цьому також можливе скорочення загального обсягу кредитного портфеля у зв'язку з посиленням політики банків щодо надання нових позик.

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