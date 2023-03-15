Частка необслуговуваних кредитів у банківській системі у 2023 році перевищить 50%

Частка проблемних і кредитів, що не повертаються (NPL) в українських банках у 2023 році продовжить зростати і перевищить 50%. Про це у рамках форуму Business Wisdom Summit "Патріоти бізнесу" повідомив Олександр Матюшенко, директор департаменту корпоративного бізнесу, член правління банку "Південний".

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За словами Матюшенка, реальна частка NPL у банківській системі вже сягає 50% і вона продовжить зростати.

"Ризики зростання NPL, як і раніше, залишаються. Також можливе падіння кредитного портфеля. Але ми в нашому бізнес-плані прогнозуємо зростання обсягу кредитів, що видаються як МСБ, так і великим корпораціями", - зазначив у рамках форуму зі свого боку Сергій Наумов, голова правління Ощадбанку .

Як зазначають банкіри, робота із проблемними позичальниками у воєнний час має свої особливості.

За словами Матюшенка, не всі клієнти поводяться сумлінно. Багато ще на початку 2022 року вивели кошти за кордон. Крім того, нерідко позичальники прикриваються війною, щоби не повертати позики. Хоча бізнес при цьому продовжує працювати.

"Також банки змушені формувати резерви, що тиснуть на капітал банків, і цей тиск постійно зростає", - сказав Матюшенко.

Зазначимо, обсяг проблемної заборгованості у банківському секторі продовжує збільшуватися. За даними НБУ, до 1 лютого 2023 року частка NPL у кредитних портфелях банків зросла до 38,2%. Для порівняння, на 1 лютого 2022 року аналогічний показник був на рівні 31,8%.

Найбільше токсичних кредитів сконцентровано у корпоративному сегменті. Частка NPL у бізнес-позиках банків до лютого 2023 року перевищила 43,3%, це близько 364 млрд грн. Частка проблемних кредитів фізосіб становить 32,4%, або 73 млрд грн. До лютого 2022 року обсяг токсичних позик населення збільшився рівно вдвічі.

Причина в тому, що багато українців втратили роботу і як наслідок втратили можливість своєчасно погашати борги. Але все-таки в "живих" грошах це не так багато, як NPL у корпоративному портфелі.