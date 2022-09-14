COMINBANK достроково погашає кредит рефінансування Національного банку

Керівництво COMINBANK (Комерційний Індустріальний Банк, АТ "КІБ") ухвалило рішення достроково погасити залучене у 2021 році та на початку війни рефінансування від Національного банку. Фінустанова пішла на такий крок з огляду на стабільність ресурсної бази та позитивну динаміку розвитку.

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Це є черговим свідченням того, що в умовах повномасштабної війни українська банківська система хоч і зазнала потужного удару, але виявилась міцнішою, ніж можна було прогнозувати. Як бачимо, деякі банки навіть попри війну демонструють не тільки стабільність, але й поліпшення своїх показників.

Як розповідають у COMINBANK, станом на 15 вересня цього року було виконано зобов'язань на суму 2,6 млрд. гривень. Це було зроблено коштом ресурсів, отриманих від погашення Мінфіном ОВДП, що були раніше придбані банком.

"Фактично, протягом п'яти місяців АТ "КІБ" сплатив більше 60% залученого від Нацбанку рефінансування. Всього в планах за 2022 рік у нас погасити рефінансування від Національного банку України у повному обсязі, що додатково складе 1,6 млрд грн", – розповідають в установі.

"Фактично, протягом чотирьох місяців АТ "КІБ" сплатив близько 40% залученого від Нацбанку рефінансування. Всього в планах за 2022 рік у нас погасити рефінансування від Національного банку України у повному обсязі, що складе 2,6 млрд грн", – розповідають в установі.

Варто зазначити, що банк демонструє стабільну прибуткова діяльність. Установа диверсифікує напрямки отримання прибутків та компенсує тимчасове зниження ефективності від кредитування через збільшення комісійних доходів від розрахункових операцій та карткового бізнесу. Також показовим є, те що COMINBANK вдалося зберегти довіру громадян та збільшити обсяг строкових депозитів за І півріччя на 6% – до понад 1,5 млрд грн. І це в умовах коли на ринку прослідковується тенденція до скорочення депозитів фізичних осіб у банківській системі.

"COMINBANK надає банківські послуги та підтверджує всі показники, відповідно нормативам і вимогам НБУ. Більш того, за І півріччя установа отримала понад 60 млн грн прибутку, сформувала додатково 200 млн грн резервів під кредитні ризики", – додають у COMINBANK.

Як результат, за 6 місяців поточного року COMINBANK сплатив понад 50 млн грн податків та зборів. Показники ефективності COMINBANK досить високі серед конкурентів та становлять ROE (Рентабельність власного капіталу) – 25%, ROA (рентабельність активів) – 1,5%, SIR – 34%.

Вірогідно, саме тому 11 серпня цього року рішенням рейтингового комітету Рейтингового агентства "Стандарт-Рейтинг" було оновлено довгостроковий кредитний рейтинг COMINBANK за національною шкалою на рівні uaААА. Це говорить про те, що банк має найвищу кредитоспроможність.

Втім, COMINBANK пішов на погашення рефінансування не лише з огляду на власні хороші показники. Використовуючи виважений підхід, додатковим аргументом на користь цього кроку стало підвищення вартості кредитів НБУ після підняття ним облікової ставки. Протягом 2021-го та І кварталу 2022 банк залучав рефінансування від НБУ якраз з огляду на низьку вартість ресурсів (6-11% річних).

Як і інші установи, COMINBANK приваблювала строковість (до 2026 року) та можливість ефективного вкладання запозичених у НБУ коштів в активи з вищою дохідністю, зокрема – в кредити фізособам, суб'єктам господарювання, та ОВДП.

"Але в разі кризової зміни облікової ставки ефективним є дострокове погашення залученого рефінансування", – пояснюють у банку.

Ведучи прибуткову діяльність, навіть ід час війни, банк не просто не припиняє роботу та не знижує оберти, але й активно розвивається. За період з моменту початку активних бойових дій ComInBank відкрив 14 нових відділень в таких містах, як Київ, Ужгород, Бориспіль, Біла Церква, Кам’янське, Черкаси.

COMINBANK планує продовжувати розширення та розвиток регіональної мережі відділень. Важливим завданням залишається підвищення та подальша підтримка високого рівня якості обслуговування за рахунок розширення переліку банківських продуктів та послуг відповідно до потреб ринку.