COMINBANK уклав перший договір за програмою «Доступний факторинг»

Першим клієнтом, який отримав фінансування за програмою «Доступний факторинг» у АТ «КОМІНБАНК» стала енергосервісна компанія ТОВ «АРМАТОК», яка здійснює відновлення, термомодернізацію і утеплення закладів освіти, дитячих садочків, лікарень.

Механізм енергосервісу або ЕСКО-контракт діє в Україні з 2015 року. Він працює так: енергосервісні компанії (ЕСКО-компанії) впроваджують енергоефективні заходи та розвивають відновлювану енергетику в громадських будівлях та комунальних підприємствах за власні чи запозичені кошти на умовах енергосервісного договору.

«Енергосервіс є бізнесом, який потребує значних капіталовкладень, однак має невисоку маржинальність. В той же час саме енергосервіс є ефективним інструментом відновлення будівель закладів соціальної сфери, які належать місцевим громадам. Тому ЕСКО-компанії, на нашу думку, належать до категорії підприємств, які потребують особливої підтримки з боку держави», – коментує Дмитро Чорний, Директор Департаменту факторингових, документарних операцій та торгового фінансування АТ «КОМІНБАНК».

Нагадаємо, що фонд розвитку підприємництва спільно з партнерами та Урядом розширює спектр фінансових інструментів для підприємців України. У грудні минулого року Міністерство економіки України і Міністерство фінансів України в рамках Державної програми підтримки українських підприємців «5-7-9%» офіційно запустили програму «Доступний факторинг».

АТ «КОМІНБАНК» став одним із банків-партнерів, з якими Фонд розвитку підприємництва уклав угоди про співробітництво.

Програма передбачає компенсацію відсоткової ставки за договорами факторингу на рівень до 13% річних для суб’єктів мікропідприємництва, малого та середнього підприємництва.

На думку експертів Комінбанку, запуск Програми сприятиме зростанню кількості підприємств, які користуються факторингом, що призведе до зростання обсягів факторингових послуг в країні.

«Можливість отримувати факторингові послуги за відносно невисокою ставкою зробить факторинг більш доступним для виробників. Тепер цим інструментом зможуть користуватись клієнти тих галузей економіки, які раніше не робили цього через відносно невелику маржинальність бізнесу. Наприклад, ті виробники, які знаходяться у досить складних умовах: з одного боку, покупці — великі торговельні мережі — вимагають умови співпраці зі значним відстроченням платежу, а з іншого боку — висока вартість фінансування для забезпечення можливості надати очікуваний термін відтермінування платежу», — наголошує Дмитро Чорний.

Сьогодні попит на факторинг від «АТ «КОМІНБАНК» зумовлює низка переваг, серед яких:

Гнучкість прийняття рішень;

Можливість адаптації факторингу до особливостей бізнес-процесів конкретного клієнта;

Можливість співпраці з окремими категоріями дебіторів.

Тепер до цих переваг приєднується можливість отримання Державної підтримки шляхом компенсації відсоткової ставки.

Довідково

Акціонерне товариство «КОМІНБАНК» (COMINBANK) — універсальний банк, зареєстрований НБУ 3 грудня 1993 року, свідоцтво про реєстрацію №219. COMINBANK є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

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