Державний Укрексімбанк продає з аукціону нерухоме майно ПрАТ «Агро-Союз»

Умови голландського аукціону (із можливістю зниження вартості ціни продажу):

Стартова ціна аукціону – 220,5 млн грн;

Мінімальна ціна – 57 млн грн.

ПрАТ «Агро-Союз» є агропідприємством холдингу «Агро-Союз», який займається сільським господарством (рослинництво та тваринництво), постачанням техніки та запчастин, суміжними видами діяльності і наданням послуг. Кінцевим бенефіціарним власником ПрАТ «Агро-Союз», відповідно до даних публічних реєстрів, є Прокаєв С.Ф.

Інвестиційна привабливість:

Підприємство-позичальник має багаторічний досвід роботи в аграрній сфері та застосування ресурсозберігаючих технологій.

Виконання зобов’язань боржника за кредитними договорами, права вимоги за якими виставляються на продаж, забезпечене активами агропромислового комплексу, серед яких:

нерухоме майно молочнотоварного та тваринницького комплексів, а також інші будівлі та споруди загальною площею понад 120 тис. кв. м, розміщені в безпосередній близькості один до одного, за адресами: Дніпропетровська область, Синельниківський район, с. Майське, вул. Герцена, 17, та вул. Відродження, 1 та 2;

виробничі будівлі загальною площею 3,6 тис. кв. м, що побудовані на початку 2000-х років, розташовані в Дніпропетровській області, смт. Слобожанське (Ювілейне), вул. Нижньодніпровська, 1 (фактично на північній околиці міста Дніпро поруч з ТРЦ «Караван»);

нежитлові приміщення загальною площею 3,4 тис. кв. м, 1994 року побудови, розташований у м. Хмельницький по вул. Чорновола, 155/1;

складські та виробничі будівлі загальною площею 2,1 тис. кв. м, 2010 року побудови, розташований у м. Черкаси по вул. Смілянській, 164/5.

Виробничі будівлі загальною площею 3,6 тис. кв. м, що побудовані на початку 2000-х років

Придбати права вимоги за кредитними договорами можна 20 квітня 2023 року в електронній системі ДП «СЕТАМ».