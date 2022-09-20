Додаток “Термінал” допоможе малому бізнесу на деокупованих територіях

Додаток “Термінал” від ПриватБанку допоможе скоріше запустити малий бізнес та торгівлю на територіях, які звільнені від російської окупації

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Про це повідомив член правління ПриватБанку Євген Заіграєв.

За його словами, з початку війни можливість приймати безготівкову оплату за товари за допомогою смартфону стала тим самим рішенням, яке допомагає підприємцям в умовах війни не зупиняти бізнес та працювати безпечніше.

"“Термінал” - це найкраще рішення, що дозволить оперативно відновити бізнес та торгівлю на звільнених від окупації територіях, поки банки відновлюють стаціонарну платіжну інфраструктуру", - відзначив Євген Заіграєв.

З квітня 2022 року кількість підприємців, які скачали, зареєструвалися та почали приймати платежі в додатку “Термінал” зросла вдвічі, а обсяги оплат покупок через POS-термінал у смартфоні збільшилася майже в 10 разів.

Загалом на сьогодні додаток “Термінал” встановили понад 12 тисяч підприємців, а сума платежів через цей сервіс з моменту запуска у грудні 2021 року перевищила 500 млн грн.

Зазначимо, додаток "Термінал" від ПриватБанку перетворює смартфон з NFC-модулем на базі ОС Android 8.0 і вище на повноцінний POS-термінал.

Зазначимо, більше половини - 53,9% покупок, що українці оплачують безготівково у мережі торгових терміналів ПриватБанку, оплачуються безконтактно електронними гаджетами - смартфонами та годинниками.