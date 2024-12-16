Довіра, що рухає експорт: як Укрексімбанк підтримує український бізнес у складні часи

В умовах повномасштабної війни українська економіка зазнає значних викликів, проте експорт продовжує залишатися одним із важливих драйверів економічного зростання. У цей складний період державний Укрексімбанк відіграє ключову роль, забезпечуючи надійну фінансову підтримку українським експортерам.

Експорт як рушійна сила відновлення

Сьогодні бізнес українських експортерів та імпортерів проходить болючу вимушену трансформацію. З одного боку, євроінтеграційні процеси обіцяють перспективи розвитку на зовнішніх ринках та суттєве скорочення бар’єрів. З іншого — повномасштабна війна, яка серйозно вдарила по економіці країни. У сумі ці фактори призвели до того, що експортери та імпортери мають потенціал, але не мають ресурсів, щоб його реалізувати. Та попри численні виклики війни, український бізнес демонструє стійкість та адаптивність. Експорт, попри логістичні та інші труднощі, залишається важливим джерелом валютних надходжень для країни.

Роль Укрексімбанку

Укрексімбанк, як державний банк, взяв на себе відповідальність підтримувати українських експортерів і імпортерів. Завдяки багаторічному досвіду та партнерству з провідними світовими фінансовими інституціями, Банк пропонує широкий спектр фінансових інструментів, які дозволяють українським компаніям успішно конкурувати на міжнародних ринках.

Так, за 2022–2023 роки Банк надав фінансування понад 100 експортерам на загальну суму понад 12 мільярдів гривень, а його портфель інструментів продовжує зростати.

Експортні акредитиви: надійний фінансовий інструмент для експортерів

Експортний акредитив є надійним та найефективнішим фінансовим інструментом для експортерів, який дозволяє мінімізувати ризики, пов’язані з платоспроможністю іноземних контрагентів-покупців. Це досягається завдяки тому, що експортер бере на себе ризик банка-емітента, а не контрагента. Такий підхід є принциповою перевагою у ризикових умовах міжнародної торгівлі, зокрема під час війни або економічних криз.

Водночас для експортерів важливим залишається питання швидкого отримання експортної виручки за відвантажену продукцію. Операції за експортними акредитивами дозволяють прискорити цей процес завдяки стандартизованій процедурі перевірки документів і чітко визначеним термінам платежу. Це забезпечує більшу фінансову гнучкість і сприяє безперервності експортної діяльності, навіть за складних ринкових умов.

Як працює схема розрахунків за документарним акредитивом?

Класична схема реалізації розрахунків за документарним акредитивом передбачає такий маршрут руху товарів-документів-коштів після відкриття акредитива на користь експортера:

1) відвантаження товару експортером;

2) підготовка та подання експортером документів за акредитивом до свого банку;

3) перевірка документів банком експортера та їхнє відправлення кур’єром до банку-емітента;

4) перевірка документів банком-емітентом і у разі належного представлення документів – їх оплата;

5) отримання експортної виручки експортером.

Якщо не брати до уваги час, який експортер витрачає на підготовку відвантажувальних документів за акредитивом та їх представлення до свого банку, – тут все залежить від самого експортера – критичними для експортера можуть стати витрати часу на обробку та пересилання документів саме з боку банків, які беруть участь в акредитивній операції. Враховуючи збільшення часу на пересилання документів кур’єрською службою через війну і закриття повітряного простору над Україною, а також час, відведений банкам на перевірку документів (5 робочих днів) відповідно до Уніфікованих правил та звичаїв для документарних акредитивів (UCP600), експортер може чекати на експортну виручку від двох до трьох тижнів (залежно від віддаленості країни банка-емітента) з моменту представлення документів до свого банку.

Укрексімбанк максимально пришвидшує процес перевірки документів зі свого боку, зазвичай виконуючи таку процедуру протягом 1-2 днів, чого не можна гарантувати з боку банку-емітента. На жаль, деякі банки дотримуються максимально відведеного для них часу для перевірки документів.

Проте, навіть такі, здавалося б, значні часові витрати до моменту отримання експортером виручки в ході реалізації акредитивної операції "на руку" експортеру у випадку, коли час на транспортування товару значно перевищує час на пересилання та перевірку документів за акредитивом. За таких умов експортер отримує експортну виручку раніше, ніж товар буде доставлений у пункт призначення та отриманий покупцем.

Але в практиці здійснення акредитивних операцій існують механізми, які дозволяють значно пришвидшити отримання експортером експортної виручки. Йдеться про інструкції від банку-емітента, що дозволяють банку експортера вимагати платіж за акредитивом за умови належного представлення документів за акредитивом протягом 3-5 робочих днів шляхом надсилання відповідного повідомлення по системі SWIFT до банку-емітента.

Це дозволяє суттєво скоротити термін отримання експортної виручки — з двох-трьох тижнів до трьох-п’яти робочих днів. При цьому експортна виручка надходить експортеру раніше, ніж документи за акредитивом надійдуть до банку-емітента. Під час війни такі вигідні умови для експортерів набувають особливого значення.

Укрексімбанк – абсолютний лідер на ринку за обслуговуванням експортних акредитивів.

Вже понад 30 років державний Укрексімбанк, як спеціалізований банк, який зосереджує свою діяльність на обслуговуванні міжнародної торгівлі та сприянні ефективності експортно-імпортних операцій своїх клієнтів, пропонує сучасні рішення з використанням інструментів торговельного фінансування, зокрема експортних акредитивів.

На сьогодні Укрексімбанк є абсолютним лідером на ринку за обслуговуванням експортних акредитивів. Тільки за 10 місяців 2024 року Банк реалізував операцій за експортними акредитивами на загальну суму майже 95 мільйонів доларів США, що на чверть більше, ніж за аналогічний період 2023 року, а портфель експортних акредитивів станом на 1 листопада 2024 року сягнув 160 мільйонів доларів США.

Репутація та довіра

Довіра є фундаментальним елементом у міжнародних фінансових відносинах, зокрема у сфері документарного бізнесу та торговельного фінансування. Укрексімбанк, маючи високий рівень довіри серед міжнародних партнерів, активно працює над зміцненням зв’язків із провідними іноземними банками. Це забезпечує українським експортерам найкращі умови для розрахунків та мінімізацію ризиків у складний час.

Приклад успішної співпраці: кейс ТОВ "Мойдодир"

Про високий рівень довіри та бездоганну репутацію Укрексімбанку свідчить співпраця з EXIM BANCA ROMANEASCA S.A. (Румунія) у рамах реалізації експортних акредитивів для клієнта Банку – "Мойдодир". Умови співпраці передбачають можливість вимоги платежу по системі SWIFT протягом п’яти робочих днів.

Співпраця Укрексімбанку з провідним українським виробником меблів для ванних кімнат, компанією "Мойдодир", розпочалася з початком повномасштабного вторгнення рф в Україну. За цей період Укрексімбанк успішно реалізував 21 експортний акредитив, отриманий на користь виробника, на загальну суму майже 1,5 мільйона євро. Всі акредитиви покривали поставки продукції ТОВ "Мойдодир" до Румунії.

Платформа EximTradePro: комплексний підхід до підтримки експорту

Для підтримати українських експортерів та імпортерів Банк створив Платформу EximTradePro.

Вона посилює українських експортерів та імпортерів, надаючи доступ до дієвих інструментів торговельного фінансування для відновлення українського експорту і підвищення ефективності імпорту.

Платформа допомагає експортерам та імпортерам ефективно кредитувати операційну діяльність та працює з українськими підприємствами, які планують розширити свій експорт або розпочати чи розширити імпорт.

Замість висновків

Ефективна підтримка експортерів є стратегічно важливим завданням у відновленні української економіки. Укрексімбанк продовжує впроваджувати сучасні рішення та сприяти інтеграції українських компаній у глобальні ринки, забезпечуючи фінансову стабільність та довгостроковий розвиток.