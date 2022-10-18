Еквайринг при безконтактній оплаті у наземному транспорті здійснюватиме Укргазбанк

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З 15-го жовтня у громадському транспорті столиці розпочали підключення маршрутів, на яких можна буде розрахуватися за проїзд банківською карткою.

Проєкт реалізовується київською міською владою за підтримки Mastercard та Visa, а еквайринг здійснює Укргазбанк та iPay. За словами керівника цифрової трансформації Києва Петра Оленича, запит саме на цей сервіс був одним з найактуальніших серед киян.

"Історія з безконтактною оплатою розпочалась у Київському метрополітені. Киянам ця функція дуже сподобалась, не дивлячись на те, що валідатори стояли максимум на двух турнікетах. Безконтактна оплата є комфортним та безпечним рішенням, особливо в період ковіду, щоб не торкатись руками готівки. А зараз цей сервіс удосконалили ще більше - теперь можна моментально сплатити за проїзд будь-якою карткою у будь-якому наземному комунальному транспорті. Укргазбанк виступає основним партнером еквайрингу" — зазначив Максим Ярославський, директор департаменту роздрібного банкінгу Укргазбанку.

Оплата проїзду банківською карткою вже доступна в автобусах за маршрутами: 6, 21, 41, 46, 50, 59, 61, 70, 73, 79, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 114. Поступово система запрацює повноцінно на всіх маршрутах громадського транспорту.

За словами віце-президентки, регіональної менеджерки Visa в Україні та Молдові Світлани Чирви, розширення безготівкової системи платежів у громадському транспорті є одним з ключових пріоритетів Visa. В цей нелегкий час компанія намагаємося допомогти країні продовжувати шлях побудови цифрової економіки Тому співпраця з Київською міською владою надала змогу втілити інноваційне рішення для оплати проїзду у транспорті.

"Mastercard бачить своєю місією впроваджувати сучасні платіжні рішення всюди, де цього потребують користувачі – і особливо там, де вкрай важлива швидкість, зручність та безпека. Ще сім років тому ми розпочали справжню платіжну революцію в країні із запуском безконтактної технології оплати банківською карткою у транспорті, а на сьогодні загалом реалізували понад 40 smart city проєктів в різних куточках України. Ми раді виступити стратегічним партнером у запуску ще одного довгоочікуваного рішення, впроваджуючи безконтактну оплату у наземному комунальному транспорті столиці. Ми вдячні міській владі та партнеру Укргазбанку за готовність спільно реалізовувати інноваційні рішення для розвитку українських міст, навіть у такі складні для нашої країни часи" — зазначив Юрій Батхін, віце-президент із розвитку бізнесу Mastercard в Україні та Молдові.

Як працює сервіс безконтактної оплати?