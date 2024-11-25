EximTalks: Corporate banking conference – майданчик для обговорення стратегічних інвестицій у відновлення та розвиток

14 листопада 2024 року в Києві державний Укрексімбанк провів конференцію "EximTalks: Corporate banking conference" – першу із серії подій, які стануть платформою для діалогу бізнесу, держави та міжнародних фінансових організацій (МФО).

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Подія об’єднала понад 130 представників великого бізнесу України. Зокрема, участь у заході взяли Міністр фінансів Сергій Марченко, Міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль, Голова Правління Укрексімбанку Віктор Пономаренко, старший спеціаліст фінансового сектору світового банку Євген Гребенюк, керівниця діяльності Міжнародної фінансової корпорації в Україні Олена Волошина, очільниця Регіонального центру Східної Європи ЄІБ Крістіна Мікулова, асоційований директор, старший банкір ЄБРР Анна Лебединець, Член Правління Укрексімбанку Вікторія Масна, директор Департаменту корпоративного бізнесу приватного сектору Укрексімбанку Андрій Мойсєєнко, Директор Департаменту казначейсько-інвестиційних послуг Укрексімбанку Антон Болдирєв, директор Департаменту фінансового моніторингу та валютного нагляду Укрексімбанку Дмитро Вострецов, керівниця Департаменту розвитку Холдингу "Автек" Олена Ашевська, заступник головного виконавчого директора з інвестиційної діяльності МХП Дмитро Зозуля, фінансовий директор групи компаній NOVA Петро Фоков і генеральний директор Eurogold Industries Михайло Шепетько.

Ключові теми конференції:

Фокус та пріоритети МФО для України у 2025 році.

Перспективи розвитку бізнесу в Україні у 2025 році.

Фінансування стратегічних галузей економіки.

Фокус Укрексімбанку – корпоративний бізнес

"Ми активно розвиваємо корпоративний банкінг, зосереджуючи увагу на фінансуванні та обслуговуванні стратегічних галузей економіки. Укрексімбанк – це фінансовий міст між українським бізнесом і світом, а наша місія – підтримувати економіку та забезпечувати стабільний дохід для держави", – зазначив Голова Правління Укрексімбанку Віктор Пономаренко, відкриваючи конференцію.

Банк – один із найбільших корпоративно-інвестиційних банків України, пропонує широкий спектр банківських рішень для фінансування бізнесу, інвесторів, експортерів та імпортерів, зокрема об’єднуючи можливості банку, міжнародних фінансових установ та державних програм.

Довідково

Станом на 1 вересня Банк є лідером за обсягом коштів клієнтів – юросіб – 157,7 млрд грн.

Крім того, державний Укрексімбанк займає лідируючі позиції за залученням коштів МФО – 27,7 млрд грн.

Обсяг чистого кредитного портфеля юросіб становить 76 млрд грн.