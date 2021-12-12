Глава Нацбанка Шевченко пожаловался на большое давление

Председатель Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко заявил, что проделал большую работу по установлению стабильности на финансовых рынках, создал самую мощную банковскую систему с момента независимости Украины, но в то же время пожаловался на напряженную работу и давление со стороны "определенных лиц".

Об этом он сообщил в Лондоне во время участия в Пятом украинском инвестиционном роуд-шоу, передает Bloomberg.

Как заявил Шевченко, речь идет о влиянии на принятие решений внутри Национального банка.

"Я под давлением с момента назначения на должность. Речь идет о давлении определенных лиц на процесс принятия решений внутри НБУ, информационные кампании в прессе, направленные на топ-менеджеров НБУ, даже уголовные дела. Но это обратная сторона медали этой должности. Мой предшественник (Яков Смолий – Delo.ua) имел такой же опыт" – рассказал Шевченко.

В то же время, глава НБУ не ответил на вопрос, планирует ли он уходить из должности.

"Я бы воздержался от интерпретации того, что говорит президент, лучше спросите у него", – ответил Шевченко на вопрос о его возможной отставке.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский хочет уволить главу Нацбанка Кирилла Шевченко.

Причиной таких планов Зеленского называлось недовольство президента работой главы НБУ — конфликты Шевченко с другими топ-руководителями Нацбанка привели к серии отставок. Из-за этого возникла напряженность в отношениях с западными донорами, в том числе с Международным валютным фондом.

В то же время, Зеленский во время пресс-марафона заявил, что вопрос об отставке Кирилла Шевченко с должности главы НБУ пока не рассматривается.

Кирилл Шевченко был назначен главой Национального банка Украины 16 июля 2020 года. За его кандидатуру в Верховной Раде Украины тогда проголосовали 332 депутата.