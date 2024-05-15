ЄБРР відзначив Укргазбанк як найактивнішого банка-емітента в Україні за програмою підтримки торгівлі

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) визначив найбільш успішні банки-партнери з усього світу за результатами 2023 року.

Укргазбанк вже вчетверте поспіль отримав нагороду в номінації «Most Active Issuing Bank in Ukraine» («Найактивніший банк-емітент в Україні») за програмою підтримки торгівлі ЄБРР (TFP). Це ще раз підтверджує лідерські позиції банку на ринку торговельного фінансування.

«Ми вдячні ЄБРР за стратегічне партнерство задля підтримки української економіки в цей надскладний для України воєнний час. Кожне десяте євро з усього, що інвестує ЄБРР в Україну, йде саме через Укргазбанк. Наша команда має унікальну експертизу в торговельному фінансуванні та продовжить надавати потужну підтримку українському експорту та імпорту», — зазначив Володимир Пономарьов, перший заступник голови правління Укргазбанку.

Оголошення переможців відбулось під час 33-го щорічного зібрання та бізнес-форуму ЄБРР в Єревані.

За підтримки ЄБРР Укргазбанк здійснив 81 угоду з торговельного фінансування на суму близько 234 мільйонів євро у 2023 році.

Загалом травень став суперпереможним місяцем для Укргазбанку за напрямом торговельного фінансування. IFC визнав Укргазбанк «Best Trade Partner Bank – Eastern Europe 2024». За версією Global Trade Review він став найкращим банком з торговельного фінансування Східної Європи у 2023 році. А угода щодо доступного страхування перевезень у Чорному морі стала однією з найкращих.

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