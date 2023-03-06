- Категорія
- Банки
- Дата публікації
-
Кабмін продовжив повноваження членів наглядової ради Приватбанку від держави
Кабінет міністрів призначив членів наглядової раді “Приватбанку” від держави на другий строк. Про це сказано в розпорядженні Уряду №186-р від 3 березня.
Згідно з ним на новий строк до наглядової ради призначено Юлію Мецгер як представника Президента України, а Артема Шевальова як представника Кабміну.
Уряд уповноважив голову правління "Приватбанку" Герхарда Бьоша на підписання відповідних договорів зі вказаними членами наглядової ради.
Нагадаємо, у грудні 2016 року Уряд, пославшись на пропозицію Національного банку та колишніх акціонерів ПриватБанку, вирішив націоналізувати найбільший на українському ринку банк та влив у його капітал понад 155 млрд грн.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Ексвласники банку вважають проведену націоналізацію, внаслідок якої вони повністю втратили свої акції, незаконною. У свою чергу, ПриватБанк і держава вимагають від них додаткового відшкодування збитків.
Велика палата Верховного суду 15 лютого задовольнила касаційні скарги держави та закрила провадження у справі за позовом колишнього голови правління Приватбанку Олександра Дубілета, яке робить неможливим повернення націоналізованого банку його колишнім власникам.