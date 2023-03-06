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Банки
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Кабмін продовжив повноваження членів наглядової ради Приватбанку від держави

Приватбанк
Центральний офіз "Приватбанку" в м. Дніпро. Фото: Фото: Depositphotos

Кабінет міністрів призначив членів наглядової раді “Приватбанку” від держави на другий строк. Про це сказано в розпорядженні Уряду №186-р від 3 березня.

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Згідно з ним на новий строк до наглядової ради призначено Юлію Мецгер як представника Президента України, а Артема Шевальова як представника Кабміну.

Уряд уповноважив голову правління "Приватбанку" Герхарда Бьоша на підписання відповідних договорів зі вказаними членами наглядової ради.

Нагадаємо, у грудні 2016 року Уряд, пославшись на пропозицію Національного банку та колишніх акціонерів ПриватБанку, вирішив націоналізувати найбільший на українському ринку банк та влив у його капітал понад 155 млрд грн.

Ексвласники банку вважають проведену націоналізацію, внаслідок якої вони повністю втратили свої акції, незаконною. У свою чергу, ПриватБанк і держава вимагають від них додаткового відшкодування збитків.

Велика палата Верховного суду 15 лютого задовольнила касаційні скарги держави та закрила провадження у справі за позовом колишнього голови правління Приватбанку Олександра Дубілета, яке робить неможливим повернення націоналізованого банку його колишнім власникам. 

Автор:
Степан Крьока