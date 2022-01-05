Как будут работать банки в 2022 году во время праздников: НБУ опубликовал календарь

Согласно законодательству Украины в 2022 году будет 10 праздничных дней, которые предусматривают дополнительные выходные дни. Национальный банк опубликовал календарь работы банковской системы в выходные и праздничные дни.

Независимо от праздничных и нерабочих дней система электронных платежей НБУ работает в режиме 23/7. Это означает, что банки смогут осуществлять межбанковские платежи почти круглосуточно и семь дней в неделю. При этом каждый банк самостоятельно решает, пользоваться этой возможностью или нет.

В то же время в связи с переносом рабочих дней в марте и июне 2022 года банки будут осуществлять межбанковские платежи через СЕП:

5 – 8 марта – датой банковского дня 9 марта 2022 года;

12 марта – датой банковского дня 12 марта 2022 года;

25 – 28 июня – датой банковского дня 29 июня 2022 года;

2 июля – датой банковского дня 2 июля 2022 года.

В случае необходимости банки могут осуществлять кассовые операции 7 марта и 27 июня 2022 года.

Отметим, впереди украинцев еще ждут длинные выходные в связи с празднованием Рождества.

Нерабочие дни предстоят с 7 по 9 января, так как православное Рождество Христово выпадает на пятницу.

Кабмин также решил перенести два выходных в 2022 году. Это связано с празднованием 8 марта, Международного женского дня, и 28 июня – Дня Конституции Украины. Рабочий день с понедельника, 7 марта, переносится на субботу, 12 марта, а понедельник 27 июня — на субботу, 2 июля.