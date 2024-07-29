Коли думка кожного співробітника важлива: досвід ПУМБ

У 2016 році ПУМБ почав закладати ДНК нової корпоративної культури. У його основі — зміщення фокуса з процесів та процедур на людину. Драйвером змін був CEO Сергій Черненко, який щиро вірив у цінність людської особистості та який прагнув, щоб ПУМБ став не просто хорошим банком, а визначним.

Впроваджувати зміни СЕО почав із себе, а його приклад наслідувала команда топменеджменту, яка завжди мала високий ступінь довіри до лідера. Це проявлялося у мові спілкування, ставленні до людей, реакціях на ситуації. Топменеджмент переймав людиноцентричний підхід від СЕО і передавав лідерам команд. Так поступово людиноцентричність стала нормою глобальної культури банку. І стратегічна візія ПУМБ з 2021 року «Become digital! Stay human!» точно відображає сутність компанії.

Важливим етапом побудови людиноцентричної культури стало впровадження у 2018 році системи вимірювання та управління досвідом співробітників. У банку вибудована багаторівнева система регулярних якісних та кількісних досліджень, зворотного зв’язку від співробітників та залучення їх до змін.

У ПУМБ думка кожного співробітників важлива, кожен голос має бути почутим на всіх рівнях впровадження змін — загальнобанківському, локальному, на рівні окремих команд. Коли співробітники залучені до генерації ідей, реалізації планів та впровадження рішень, це дає змогу своєчасно відстежувати проблеми у банку, усувати їх та запобігти їм. Навіть більше, вчорашні детрактори стають сьогоднішніми промоутерами, адже розуміють, що їхній голос почули, вони знають, що можуть впливати на зміни та робити компанію кращою.

Коли співробітники залучені до генерації ідей, реалізації планів та впровадження рішень, це дає змогу своєчасно відстежувати проблеми у банку, усувати їх та запобігти їм

Система продемонструвала свою продуктивність. Це підтверджує зростання показника eNPS з 28% (2018) до 76% (2023) та підвищення рівня довіри та відкритості. Співробітники відчули, що можуть сміливо висловлювати свої думки, що їхні коментарі залишаються конфіденційними. Response rate регулярних опитувань серед працівників становить 85-90% (2018-2023).

Наступним етапом якісних змін у культурі відкритості та довіри стала побудова комунікації з лідерами банку. Сьогодні кожен працівник ПУМБ може поставити будь-яке запитання членам правління під час живих YouTube-ефірів та отримати відповідь на нього. Протягом 2023 року топменеджери надали працівникам відповіді на майже 500 запитань. А показник задоволеності співробітників ефірами становив 4,8 балів із 5.

Так, крок за кроком у ПУМБ скоротилася дистанція на рівні співробітник — топменеджмент. Працівники отримали можливість доносити свіжі ідеї, а топменеджмент — давати чесний та відвертий фідбек. Рівень довіри та залученості у зміни продовжує зростати, як і задоволеність співробітників банком. Дедалі більше співробітників відчувають підтримку банку (90%) та піклування про їхній емоційно-психологічний стан (89%). 75% працівників готові рекомендувати компанію як комфортне місце для роботи друзям та знайомим, адже ПУМБ не тільки надає можливості професійного та власного розвитку, але й всебічно піклується про своїх працівників. Такі результати свідчать про правильно обраний курс роботи ПУМБ у напрямі HR. Адже задоволені співробітники — це одна з найважливіших складових успіху компанії.