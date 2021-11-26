Нацбанк вводит в обращение три "военные" монеты (ФОТО)

Национальный банк Украины с 1 декабря 2021 года вводит в обращение три памятные монеты, каждая из которых посвящена разным видам войск и одному Гарнизонному храму. Об этом 26 ноября сообщила пресс-служба НБУ.

Одна из трех памятных монет называется "Гарнизонный храм святых апостолов Петра и Павла (г. Львов)". Ее номинал — 5 грн.

В обращение введут 35 тысяч таких монет, и все они будут посвящены одной из святынь Львова – Гарнизонному храму святых апостолов Петра и Павла. В Нацбанке рассказали, что во время российско-украинского военного конфликта на востоке Украины храм стал не только церковью, где молятся за украинских воинов и отпевают погибших участников ООС, но и музеем и волонтерским центром.

Поэтому НБУ решил выпустить памятную монету в честь именно этого храма. На монете изобразят фасад здания храма, а также Герб Украины, фрагмент интерьера центрального нефа храма, номинал монеты, год чеканки и логотип Банкнотно-монетного двора.

Монета, посвященная Гарнизонному храму святых апостолов Петра и Павла

Еще две монеты получили названия "Вооруженные Силы Украины" и "Сухопутные войска Вооруженных сил Украины". Номинал каждой из этих двух монет — 10 грн.

Тираж монеты, которую выпустят в честь Вооруженных сил Украины, составил 1 млн штук. На ней изобразят военные знаки различия и надпись на украинском языке: "Вооруженные Силы Украины".

Монета, посвященная ВСУ

Тираж второй монеты, которая посвящена Сухопутным войскам Вооруженных сил Украины, также составит 1 млн штук. На ней разместят несколько надписей на украинском языке: "УКРАИНА", "СУХОПУТНЫЕ ВОЕННЫЕ ВСУ". Также на монете изобразят стилизованную композицию: на фоне камуфляжа военная техника.

Монета, посвященная Сухопутным войскам ВСУ

Ранее, с 19 ноября, НБУ ввел в обращение две тематические памятные банкноты номиналами 20 и 200 гривен. Новые банкноты практически полностью идентичны дизайну банкнот номиналами 20 и 200 гривен, которые уже есть в обращении. Главное отличие памятных купюр — символика к празднованию 30-летия Независимости Украины. Она изображена на их лицевой стороне.

Еще с 11 ноября Нацбанк выпустил памятную монету "Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины" номиналом 10 гривен.

А с 5 октября регулятор ввел обращение памятную монету номиналом 2 грн в честь 150-летия со дня рождения выдающегося борца Ивана Поддубного (1871-1949).