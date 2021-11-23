НБУ обновил порядок проведения инспекций в банках

Национальный банк Украины (НБУ) обновил Положение об организации и проведении инспекционных проверок банковских учреждений.

Как сообщает пресс-служба регулятора, обновление проведено в соответствии с Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию вопросов организации корпоративного управления в банках и другим вопросам функционирования банковской системы", а также с учетом практического опыта проведения инспекционных проверок в условиях карантина.

По информации НБУ, изменения в Положение предусматривают:

определение порядка доступа в режиме пересмотра ко всем информационным системам банка (а не только системе автоматизации банковских операций), необходимых для проведения проверки;

установление порядка изготовления и изъятия (выноса из банков) копий документов и письменных объяснений.

Кроме того, урегулированы отдельные вопросы проведения инспекционных проверок в условиях карантина и введения ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни Covid-19.

В частности, теперь распорядительный акт Национального банка о проведении инспекционной проверки (изменения в него) может быть направлен банку в форме электронного документа.

Документы во время инспекционной проверки могут составляться в форме электронного документа, за исключением справок о проверке и отчета об инспекционной проверке, которые будут оставаться в бумажной форме.

Встречи и интервью по инспекционным проверкам могут проводиться в режиме видеоконференций.

Ранее сообщалось, что Нацбанк ввел дистанционный подход к инспекционным проверкам банков в условиях карантина.

Напомним, Национальный банк Украины с 1 октября 2020 года начал применять единую процедуру и методологию процесса надзорных проверок и оценки — SREP (Supervisory Review and Evaluation Process).