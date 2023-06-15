НБУ переговорив з банками й небанками щодо прийому на обмін зношених банкнот

Керівництво Нацбанку провело ще одну роз’яснювальну роботу з банківськими і небанківськими фінустановами щодо проблем з прийомом зношеної інвалюти на обмін, повідомив голова НБУ Андрій Пишний на брифінгу 15 червня.

"Я надав доручення відповідним службам і вертикалям Національного банку провести поглиблений аналіз ситуації, який має встановити не лише причини, а й напрацювати відповідні рішення в напрямку вирішення цієї проблеми", – розповів він.

Минулого тижня НБУ, даючи відповідне роз’яснення, зауважив, що незабаром проведе з уповноваженими установами зустріч, під час якої обговорить з учасниками ринку звернення громадян і проблемні питання та надасть відповідні роз’яснення. І Нацбанк цю зустріч провів.

"Ми мали змогу поспілкуватись з представниками банківського і небанківського сектору. Вислухали їхні міркування щодо ситуації, висловили нашу точку зору… Ми домовились бути на контакті щодо даної проблематики", – каже заступник голови НБУ Юрій Гелетій.

За словами останнього, в НБУ цієї проблеми "не бачили ні в лютому, ні в березні. Вона роздмухалась інформаційно значною мірою в травні", – додав він.

Детальніше про проблему в нашому матеріалі: "Проблемна заначка: де і як обміняти зношену валюту, і чи приймають її у відділеннях банків".