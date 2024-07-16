НБУ планує запровадити обов'язкове страхування застави за кредитами у 2025 році

Національний банк України (НБУ) має намір ввести обов'язкове страхування застави за кредитами починаючи з 2025 року.

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Про це повідомила директор департаменту фінансової стабільності НБУ Первін Дадашова в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За її словами, НБУ планував запровадити цю вимогу ще кілька років тому, але відклав її реалізацію, а причиною відстрочки стала недостатня довіра до страховиків через відсутність прозорих показників їхньої фінансової стійкості.

Запровадження цієї норми було відкладено, оскільки трансформація страхового ринку все ще триває, але у 2025 році НБУ планує нарешті реалізувати цю ініціативу, що свідчитиме про довіру регулятора та банків до страхового сегменту.

"Ми тоді пішли назустріч банкам і досі відкладаємо цю норму вже як регулятор страхового ринку, адже його трансформація ще триває. У 2025 році ми, нарешті, це зробимо, підтверджуючи, що і регулятор, і банки довіряють цьому сегменту", - сказала вона.

Дадашова також заявила, що НБУ завершує роботу над законопроєктом про створення системи воєнного страхування. На першому етапі вона буде сфокусована на страхуванні роздрібних продуктів для юросіб і фізосіб. Рада з фінансової стабільності в лютому 2024 року схвалила концепцію створення в Україні моделі страхування воєнних ризиків, яка передбачає запровадження відповідного обовʼязкового та добровільного страхування.

Україна розпочала страхування інвесторів від воєнних та політичних ризиків

Експортно-кредитне агентство України (ЕКА) починає прийом заявок на страхування інвестицій від воєнних та політичних ризиків.

За словами очільниці Мінекономіки Юлії Свириденко, початок страхування воєнних та політичних ризиків — вкрай важлива подія для ринку й не менш важлива для політики "Зроблено в Україні".

"Раніше страхування від воєнних ризиків було доступне лише від міжнародних організацій — MIGA страхувало іноземні компанії, які готові інвестувати в Україну,американська DFC та польська агенція KUKE надавали гарантії іноземним та українським компаніям. І тепер ЕКА приєднується до організацій, готових страхувати інвестиції в Україну і в Україні", - розповіла Свириденко.

За її словами, завдяки цьому українські компанії отримують додаткові гарантії фінансової безпеки, а економіка — посилення ділової активності.

Додамо, що у листопаді 2023 року Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт про страхування інвестицій від воєнних ризиків за рахунок Експортно-кредитного агентства. Вже у березні 2023 року ПриватБанк спільно з ЕКА запустив програму підтримки клієнтів-експортерів.