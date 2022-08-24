НБУ показав, як виглядають навмисно пошкоджені банком купюри: їх не можна використовувати

Національний банк України попереджає українців, щоб вони не приймали купюри, навмисне пошкоджені банками, оскільки вони вже не є платіжним засобом.

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Про це йдеться у повідомленні НБУ.

Повідомляється, що у випадку, якщо банк не має можливості вивезти готівку із зони бойових дій, він повинен здійснити пошкодження готівки, щоб привести банкноти в неплатіжний стан. Отже, купюри з пошкодженнями можуть прибути з неконтрольованих територій.

"Маємо попередити, що існує небезпека потрапляння в готівковий обіг банкнот гривні, навмисно пошкоджених банками під час дії воєнного стану, з територій, які перебувають в тимчасовій окупації. Йдеться про гроші, викрадені окупантами або мародерами із захоплених відділень банків", - зазначають в НБУ.

Як приклад наводяться купюри з трьома чи чотирма отворами.

Крім просвердлювання, як повідомляє Нацбанк, існує ще кілька методів умисного пошкодження банкнот:

обрізання не менше 50% від загальної площі банкноти та її знищення;

розрізання навпіл або на три частини;

пошкодження спеціальними розчинами або іншими барвниками з забарвленням не менше 50% загальної площі банкноти.

Наразі до регулятора надійшли на дослідження від банків саме подібні банкноти. Тому бізнес і громадян просять бути уважними.

"Такі банкноти – пофарбовані, розрізані або з отворами – не потрібно приймати під час готівкових розрахунків", - підкреслили в НБУ.

У відомстві зазначають, що такі банкноти перестали бути платіжним засобом. Пошкоджені банкноти під час дії воєнного стану обміну не підлягають, а вилучаються для подальшого проведення досліджень Національним банком.

НБУ також звертає увагу банків на необхідність вжити додаткових заходів, щоб не допустити потрапляння таких банкнот до кас банків.

"Нагадуємо, що умовах воєнного стану найбільш безпечними є безготівкові розрахунки, тож рекомендуємо надавати перевагу саме їм", - підкреслили в НБУ.

Зазначимо, в умовах війни багато українців віддають перевагу безготівковим операціям із платіжними картками, а сума готівки, що перебувала в обороті в Україні на 1 липня 2022 року, становила 674 млрд грн.