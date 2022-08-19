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НБУ розробив вимоги до функціонування системи кіберзахисту в банківській системі України
Національний банк України розробив вимоги до функціонування системи кіберзахисту в банківській системі України, а також актуалізував для банків критерії та порядок віднесення до об’єктів критичної інформаційної інфраструктури.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Зокрема, Національний банк унормував питання організації і забезпечення кіберзахисту в банківській системі України та визначив:
- основні засади функціонування системи кіберзахисту;
- принципи забезпечення інформаційного обміну між Центром кіберзахисту Національного банку і банками України;
- вимоги щодо заходів із забезпечення кіберзахисту об’єктів критичної інформаційної інфраструктури;
- вимоги щодо проведення незалежного аудиту інформаційної безпеки банків.
Відповідні норми містить постанова Правління Національного банку України від 12 серпня 2022 року № 178 "Про затвердження Положення про організацію кіберзахисту в банківській системі України та внесення змін до Положення про визначення об’єктів критичної інфраструктури в банківській системі України".Підписуйтеся на наш YouTube канал
Цей документ розроблений на виконання вимог Закону України "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України" та з урахуванням Стратегії кібербезпеки України, затвердженої Указом Президента України від 26 серпня 2021 року № 447/2021.
Зазначимо, раніше у НБУ повідомили, що 24 серпня у День Незалежності України банки та система електронних платежів (СЕП) працюватимуть у звичайному режимі.