НБУ та Національна академія правових наук України поглиблюють співпрацю: для чого це потрібно

Національний банк України та Національна академія правових наук України (далі – НАПрН України) підписали Меморандум про співпрацю у сфері розвитку правової науки та вдосконалення фінансового законодавства України з метою адаптації його до законодавства Європейського Союзу (далі – Меморандум).

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Відповідний документ 10 травня 2024 року підписали голова НБУ Андрій Пишний та президент НАПрН України Володимир Журавель.

"Виконання Меморандуму дасть змогу створити умови для розвитку взаємовигідного співробітництва між Національним банком України та Національною академією правових наук України", - йдеться в повідомленні НБУ.

Зазначається, що серед основних напрямів співпраці є:

взаємодія під час проведення наукових досліджень, спрямованих на вдосконалення нормативно-правового регулювання у сфері реалізації фінансової та монетарної політики та адаптації українського фінансового законодавства до законодавства ЄС;

спільне розроблення науково обґрунтованих пропозицій і рекомендацій до проєктів законів та інших нормативно-правових актів, державних програм і планів дій, стратегій, ратифікації міжнародних договорів, що стосуються розвитку фінансового ринку;

організація та проведення спільних наукових, науково-практичних та науково-методичних конференцій, круглих столів, симпозіумів, конгресів, семінарів, інших наукових заходів, зокрема міжнародних;

взаємне підвищення кваліфікації фахівців Національного банку та НАПрН України у відповідних підрозділах обох установ;

співпраця в інших напрямах.

"Взаємодія Національного банку та Національної академії правових наук України може зробити нас стійкішими і переконливішими в наших діях", - заявив голова Нацбанку під час підписання Меморандуму.

Він додав, що знання науковців НАПрН України точно підуть на користь Національному банку, водночас проактивна позиція НБУ зробить висновки фахівців академії глибшими, а відповідно судову практику ще якіснішою.

Нацбанк почне публікувати офіційну зовнішню статистику у євро

В кінці березня НБУ оголосив, що планує розширити даними в євро та гривні публікацію основних таблиць статистики зовнішнього сектору України на сторінці офіційного Інтернет-представництва НБУ. Така практика узгоджується з євроінтеграційним поступом України.

Регулятор зазначив, що публікація даних основних продуктів статистики зовнішнього сектору в євро здійснюється практично всіма країнами Євросоюзу, що розвиваються.

Розширення публікацій статистики зовнішнього сектору в євро та в національній валюті є найкращою практикою для країн-кандидатів. Так, кандидати на вступ до Євросоюзу, які набули цей статус до 2022 року, вже перейшли до публікації даних в євро (крім Туреччини).

Також Нацбанк повідомив, що ще наприкінці 2021 року було ухвалено рішення розпочати публікацію даних статистики зовнішнього сектору в євро та гривні в березні 2022 року, починаючи з даних за 2021 рік. Однак таку публікацію було відтерміновано через проблеми з даними внаслідок початку повномасштабної війни.