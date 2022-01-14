НБУ вводит тарифы для компаний-пользователей BankID

Нацбанк Украины установил тарифы на услуги системы BankID, они начнут действовать с 1 февраля 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Спрос на подключение к системе BankID НБУ новых организаций, предоставляющих гражданам Украины свои услуги удаленно, постоянно растет. Учитывая это, внедрение тарифов на услуги для абонентов системы позволит Национальному банку продолжать развивать функционал системы и одновременно покрывать расходы на ее сопровождение", — говорится в сообщении.

Введены тарифы на такие услуги:

подключение к системе абонента — 2 500 грн;

подключение к системе дополнительного абонентского узла — 2 000 грн;

сопровождение подключенного к системе абонента — 600 грн ежемесячно;

обработка системой каждого успешного подтверждения электронной дистанционной идентификации между абонентом-идентификатором и абонентом- поставщиком услуг — 0,1 грн.

Эти тарифы не касаются физических лиц, а установлены только для банков и других компаний, предоставляющих коммерческие услуги.

Для других абонентов пользование остается бесплатным, это касается также организаций, которые присоединились к Публичному предложению Национального банка на заключение договора относительно пользования системой BankID НБУ до 01 февраля 2022 года.

За 2021 год к системе BankID присоединилось 13 банков как идентификаторы и 54 участника-поставщика услуг. Всего за 2021 год в системе проведено более 30 млн успешных электронных идентификаций, что в четыре раза больше, чем за 2020 год (7,6 млн), и в 100 раз больше, чем за 2019 год (300 тысяч).

Напомним, украинские банки начали реализовывать услуги, которые можно получить без посещения отделений, используя удаленную идентификацию клиентов с помощью системы BankID НБУ. Онлайн-услуги с ее использованием доступны для 99% пользователей платежных карточек на украинском рынке.