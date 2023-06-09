Один з турецьких банків почав списувати гроші та закривати рахунки росіян

Турецький DenizBank без пояснення почав списувати гроші та закривати рахунки громадян РФ. У деяких клієнтів знімають до $60, в інших — всю суму, що є на рахунку.

Про це повідомляють російські ЗМІ, зокрема "РИА Новости" та The Moscow Times.

Скрин транзакцій клієнта DenizBank з Росії. Фото: РИА Новости

Denizbank вважався одним з найпопулярніших серед російських клієнтів в Туреччині, напередодні фінустанова запровадила для росіян нові умови обслуговування. Менеджери банку проінформували деяких користувачів з РФ, що почали закривати валютні рахунки неактивним клієнтам.

Списували ліри, долари та євро в різні дні, після рахунок закривали. У квитанції транзакції списання відбуваються під позначкою "комісія за управління рахунком". У більшості випадків підтримка банку не відповідає на звернення, оператори гарячої лінії відповідають, що не можуть допомогти.

Після списання в програмі перестають відображатися випущені карти, у тому числі віртуальні. Офіційно DenizBank також не попереджав росіян про рішення щодо їхніх рахунків.

Нагадаємо, ще в березні 2022 року про зупинення своєї діяльності в Росії оголосили компанії Visa та Mastercard. Перед цим Національний банк України звернувся до них із вимогою зупинити обслуговування карток, які емітовані банками Росії. Згодом НБУ звернувся з такою ж вимого до китайських платіжних систем China UnionPay та UnionPay International, після чого UnionPay обмежила обслуговування своїх карток в РФ.

Внаслідок санкцій, в тому числі проти банківської системи Росії, громадяни РФ почали відкривати рахунки в інших країнах, зокрема в Туреччині. ЗМІ повідомляли про випадки, коли росіяни не могли обміняти рублі на долари чи місцеву валюту в країні, куди прибули, тому лишалися без коштів.

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