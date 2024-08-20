Ощадбанк отримав додатково 4 млрд грн держгарантій для кредитування бізнесу

Уряд надав Ощадбанку додаткові державні гарантії за портфельними банківськими кредитами на суму 4 млрд грн на 2024 рік, що спрямуються на кредитування підприємств мікро-, малого та середнього бізнесу.

Про це повідомляє пресслужба Ощадбанку.

Зазначається, що паралельно банк використовує попередній ліміт у сумі 4,65 млрд грн.

Як наголошують у фінустанові, новий обсяг державних гарантій дасть Ощаду змогу суттєво збільшити обсяги кредитування з пом’якшеними вимоги до застави.

При кредитуванні ММСБ від початку використання інструмента державних гарантій на портфельній основі – з кінця лютого 2021 року – Ощадбанк надав за цією програмою майже 4,4 тисячі кредитів на суму 15 млрд грн. Нині загальний портфель програми становить 7,5 млрд грн.

Як повідомляють в Ощадбанку, найбільше кредитів надано агропромисловим компаніям, переробним, виробничим та торговельним підприємствам. Більшість позичальників залучили фінансування оборотного капіталу на термін від 2 до 3 років, а середня сума кредиту становить близько 3 млн грн.

"Ощад продовжує підтримувати український бізнес через спрощення доступу підприємців до фінансування на вигідних умовах. Завдяки частковому гарантуванню державою портфеля кредитів для позичальників, які не мають достатнього забезпечення, та поєднанню з програмою "Доступні кредити 5-7-9%" кредитування надається на дуже вигідних умовах", – зазначила Наталя Буткова-Вітвіцька, членкиня правління Ощадбанку, відповідальна за напрям ММСБ.

Вона додала, що отримати кредити за програмою можуть суб’єкти господарювання з річним чистим доходом (виручкою) від реалізації до 50 млн євро (в еквіваленті), або кількістю працівників до 250 осіб.

Максимальна сума кредиту – 100 млн грн для сільськогосподарських підприємств, або на цілі відновлення втрачених активів внаслідок агресії РФ – 400 млн грн. Комісія для позичальника становить до 1% річних. Строк гарантії не більше 10 років – для забезпечення боргових зобов’язань за кредитами, що надаються з метою відбудови основних засобів, зруйнованих частково або повністю внаслідок воєнної агресії.

Згідно з умовами програми позичальник не повинен мати простроченої заборгованості перед банком на дату фактичного видання кредиту.

Також за державною програмою суттєво знижено вимоги до забезпечення – гарантія може покривати до 80% суми кредиту (для переробних підприємств, підприємств агропромислового комплексу або на відновлення бізнесу).

Решту фінансування позичальник забезпечує власним рухомим чи нерухомим майном.

У фінустанові нагадують, що клієнти ММСБ можуть подати онлайн-заявку на кредит через сервіс Ощадбізнес і отримати попереднє рішення протягом 24 годин. Минулого року завдяки цьому сервісу кількість поданих кредитних заявок зросла на 20%.