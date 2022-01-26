Ощадбанк снижает комиссию за оплату через POS-терминалы

Государственный Ощадбанк с 1 февраля устанавливает единый тариф на эквайринг в размере 1,8%. Он будет действовать как для существующих, так и для новых клиентов, сообщает пресс-служба Ощадбанка.

Для существующих клиентов новый тариф на эквайринговое обслуживание установят автоматически.

"Поддержка украинского бизнеса со стороны Ощадбанка является комплексной. Мы предлагаем подключение POS-терминалов с программным РРО от ведущих разработчиков на рынке. Добавлен сервис фискализации в приложение ОщадPAY. Как один из ключевых игроков рынка эквайринга мы учитываем тренды развития платежного рынка и двигаемся в одном направлении вместе с НБУ, международными платежными системами и бизнесом", – резюмировал член правления Ощадбанка Антон Тютюн.

Банк предлагает единый тариф для подключения эквайринга с использованием ОщадPay — 1,7% от суммы сделки без дополнительных платежей при условии зачисления платежей на счет в банке. Подключение ПРРО в рамках пилотного периода бесплатно.

Приложение ОщадPay стало доступным клиентам госбанка в августе 2020 года. Тогда Ощадбанк договорился о запуске ОщадPay с Visa.

В январе этого года в ОщадPay появился сервис фискализации безналичных оплат и оплат наличными через программный РРО. Кроме этого клиентам сервиса доступны следующие опции: вход в приложение по биометрике, PIN-коду или паролю; формирование перечня товаров и их отображение в чеке; функция "быстрый расчет" (проведение транзакций без указания перечня товаров).

Стоит отметить, что с 1 января в Украине стало обязательным использование физических кассовых аппаратов или программных РРО для плательщиков единого налога второй-четвертой групп.

При этом спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук обещает, что парламент в ближайшие дни примет закон, по которому ФОП не будут до конца года штрафовать за отсутствие кассовых аппаратов (РРО) при условии, что они их до конца года установят.

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