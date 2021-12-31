Ощадбанк впервые продает "токсичный" актив через "голландский" аукцион: на кону кофейный завод под Одессой

Государственный Ощадбанк выставил на аукцион право требования кредита с ООО “Укркофе” ("Укркава"), обеспечением по которому выступает завод по производству кофе и комплекс складских помещений с земельным участком в пригородах Одессы.

Как говорится в сообщении финучреждения, оно впервые будет применять так называемый "голландский" аукцион, предусматривающий постепенное снижение цены лота.

Напомним, что применение такого инструмента урегулирования проблемной задолженности для госбанков было предусмотрено постановлением Кабинета министров №281 от 15 апреля 2020 года.

По данным на странице аукциона в системе Prozorro, торги пройдут 1 февраля, ценовые предложения будут приниматься до 16:30 этого дня. Стартовая стоимость лота составляет 237,84 млн грн.

Выставленные на продажу объекты расположены в Черноморске на улице Промышленной, 14-А, а также на улице Базовой, 12-Д на территории, относящейся к поселку Авангард (промзона около промрынка "7-й километр").

Отметим, что ранее завод "Укркофе" уже неоднократно пытались продать через Систему электронных торгов арестованным имуществом, в частности еще в 2020 году. Впоследствии торги должны были пройти 12 ноября 2021 года, но не состоялись из-за отсутствия желающих выкупить предприятие. Стартовую цену лота Ощадбанк устанавливал в сумме задолженности "Укркофе" по кредиту — на тот момент она составляла 229,75 млн грн.

Напомним также, что до этого "Укркофе" пыталось в суде добиться отмены взыскания с себя 100 млн грн долгов перед Ощадбанком, однако в итоге Верховный суд встал на сторону последнего.

"Укркофе" является заводом полного цикла (от обжарки зерна до готовой продукции), производит кофе под торговой маркой Lacomba. Под данным на сайте предприятия, это крупнейшее в Украине и одно из крупнейших в СНГ кофейных производств.