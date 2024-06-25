Ощадбанк запровадить в усіх відділеннях фахівців з обслуговування людей з інвалідністю

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Державний Ощадбанк планує у кожному відділенні запровадити фахівців з обслуговування людей з інвалідністю

Про це в рамках виступу на Маркетинг Марафоні у Києві заявив Сергій Грабчак, директор з маркетингу Ощадбанку.

За словами Грабчака, наразі 14 сертифікованих тренерів провели навчання 800 співробітників офлайн і понад 7 тис. - онлайн.

Також в рамках власної програми безбарʼєрності Ощадбанк створив 23 суперінклюзивні відділення (занижені каси, тримачі для милиць, широкі проходи тощо).

На сьогодні Ощад оперує 614 відділенями, які відповідають державним нормам з інклюзивністю. За словами Грабчака, зараз в Україні близько 3 млн людей з інвалідністю і ця цифра постійно зростає.