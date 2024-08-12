Ощадбанк запровадив дистанційне відкриття рахунків для підприємців: як скористатись

Ощадбанк впровадив новий сервіс, що дозволяє фізичним особам-підприємцям відкрити поточний рахунок дистанційно через портал “Ощадбізнес”, використовуючи віддалену ідентифікацію за допомогою застосунку “Дія”. Про це йдеться у повідомленні пресслужби банку.

Процес відкриття рахунку займає кілька хвилин. Для цього необхідно:

• Верифікуватись у системі "Ощадбізнес" та в "Дії" за QR-кодом;

• Після автоматичного завантаження даних з ЄДР в анкеті потрібно обрати відділення для обслуговування, додаткові послуги за бажанням тощо;

• Підписати документи за допомогою електронного підпису (КЕП), після чого вони надійдуть до банку.

Зазначається, що проєкт реалізований компанією "Фінтех Про", яка спеціалізується на розробці комплексних FinTech-рішень для банків як в Україні, так і за кордоном.

Ощадбанк впровадив новий функціонал з метою подальшої цифровізації своїх послуг та спрощення доступу малому і середньому бізнесу до фінансових інструментів. Протягом місяця тестування цієї послуги Ощадбанк отримав понад 1000 заявок і відкрив близько 400 рахунків онлайн.

“Вже зараз ми бачимо неабиякий попит на цю послугу з боку бізнесу, тому наступним кроком планується запровадити дистанційне відкриття поточних рахунків для юридичних осіб”, – зауважила членкиня правління Ощадбанку, відповідальна за напрям ММСБ Наталя Буткова-Вітвицька.

У фінустанові нагадують, що клієнти ММСБ можуть подати онлайн-заявку на кредит через сервіс Ощадбізнес і отримати попереднє рішення протягом 24 годин. Минулого року завдяки цьому сервісу кількість поданих кредитних заявок зросла на 20%.