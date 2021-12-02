Ощадбанк запустил две инвестиционные услуги для клиентов

Государственный Ощадбанк запускает две новые услуги — инвестиционные инструменты для украинцев. В частности, клиенты банка смогут проводить операции по ОВГЗ на вторичном рынке и платежи в пользу международных брокерских компаний.

Об этом 2 ноября сообщила пресс-служба банка. Операции купли-продажи облигаций внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ) на вторичном рынке клиенты смогут осуществлять по котировкам, установленным Ощадбанком.

"Приобретение облигаций на вторичном рынке позволяет клиентам покупать ценные бумаги в любой день, не ожидая очередного аукциона Министерства финансов. Кроме того, при приобретении на вторичном рынке клиенту заранее известна доходность ценных бумаг", — рассказали в банке.

В рамках этой услуги клиенты смогут продать ОВГЗ по согласованной с банком цене.

Вторая услуга – клиенты смогут переводить деньги со своих счетов на счета международных брокерских компаний Interactive Brokers и Exante.

"Благодаря этим переводам клиенты Ощадбанка получили возможность приобретать на международных фондовых рынках через онлайн-платформы этих брокеров акции иностранных компаний, зарубежные корпоративные и суверенные облигации, биржевые фонды", — резюмировали в Ощадбанке.

Ранее Ощадбанк запустил для своих клиентов новое приложение "Мобильный Ощад", которое полностью заменить старое приложение "Ощад 24/7" в течение 2022 года.

В новое приложение добавили эмоцию – пользователей будет сопровождать анимированный персонаж Ощадик, разработанный агентством Fedoriv. По словам члена правления Ощадбанка Антона Тютюна, банк создал новое приложение, исходя из пожеланий клиентов.