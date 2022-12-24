Перший банк в Україні отримав ліцензію на управління майном для фінансування будівництва

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку за підсумками розгляду заяви та документів вперше видала банку ліцензію, яка дозволяє поєднувати діяльність на ринках капіталу.

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Як ідеться у повідомленні регулятора, ліцензію для здійснення діяльності з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю отримав Полтава-Банк.

Це стало можливим завдяки рішенню НКЦПФР щодо особливостей поєднання банком професійної діяльності на ринках капіталу під час дії воєнного стану, який дозволяє установам, які мають ліцензію на депозитарну діяльность, отримати також ліцензію на управління майном для фінансування будівництва чи операції з нерухомістю.

Зазначимо, що окрім, власне, банківської ліцензії та ліцензії на депозитарну діяльність (з 2013 року), Полтава-Банк має також (з 2014 року) дозволи НКЦПФР на брокерську та дилерську діяльність.

Додамо, що згідно фінзвітності на сайті фінустанови, станом на кінець вересня вона мала 3,41 мільярда гривень активів, а за січень-вересень отримала прибуток у 24,1 мільйона гривень. За даними Національного банку, на кінець вересня Полтава-Банк мав 82 структурних підрозділи, займаючи 12-е місце за величиною мережі з 67 діючих банків.

При цьому ця фінустанова має власний фонд фінансування будівництва, заснований ще 2004 року. Згідно даних на сайті Полтава-Банку, він пропонує участь у фінансуванні будівництва трьох новобудов у Полтаві.