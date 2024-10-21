Перший в Україні продаж банку за часи великої війни: деталі угоди

Польский Getin Holding продав Ідея Банк Україна, де полякам належало 100% акцій, компанії з групи ТАС Сергія Тігіпка за 34 мільйона доларів.

Про це повідомив Сергій Будкін, співзасновник інвесткомпанії FinPoint, яка була радником польского Getin Holding в угоді.

Він нагадав, що це - перша транзакція M&A в банківському секторі з початку повномасштабної війни.

"Це дуже важливо як індикатор того, що навіть в найбільш жорстко регульованому секторі, банківському, інвестори вірять в майбутнє як України, так і інвестицій в цілому", - підкреслив Будкін.

За його словами, ціна продажу банку дорівнює приблизно 1 капіталу станом на кінець 2023 року та приблизно 0.75-0.8 капіталу банку станом на плановану дату закриття транзакції.

"Для тих, хто розуміє оцінки в банківському секторі, це є свідоцтвом якості роботи нас як радника продавця. Для тих, хто трохи далекій від цього, напишу, що деякі найближчі до нас банки, що торгуються на біржі, оцінюються зараз типово від 0.3 капіталу (Raiffeisenbank International) до 1+ капіталу (ОТП). Досягти такої оцінки банку в умовах країни під час війни - це дуже високий результат", - пояснив Будкін.

Він зауважив, що на початку процесу продажу банку аналітики вважали, що справедливою ціною буде 20-25 мільйонів доларів за 100% банку.

"Власне, різниця між цією оцінкою та кінцевою ціною транзакції в 34 мільйони доларів і є відповіддю на питання навіщо наймати інвестиційних банкірів", - повідомив Будкін.

Він підкреслив, що транзакція була ускладнена тим, що, згідно з розпорядженням НБУ, процес продажу треба було завершити до кінця жовтня. На купівлю фінустанови було вісім претендентів, які подали індикативні пропозиції, при чому декілька з них представляли іноземні фінансові групи, в тому числі не представлені в Україні зараз. Останній раунд переговорів був з трьома потенційними покупцями.

Нагадаємо, що купівлею фінустанови цікавились ще ПУМБ Ріната Ахметова та "Нова пошта".

Ідея Банк вдалося продати не з першої і навіть не з другої спроби. Через пандемію коронавірусу зірвалась угода про придбання банку компанією Dragon Capital Томаша Фіали, а вторгнення РФ зірвало угоду Getin Holding з банком ПУМБ.

Продати банк від польського Getin Holding вимагав НБУ, який дав 6 місяців на продаж його 100% частки у статутному капіталі фінустанові.

Аналогічну вимогу висунуто до основного власника Getin Holding Лешека Чарнецького. Він мав півроку на те, щоб продати холдингу 44,98% акцій Ідея Банку (145 318 179 штук). Як альтернатива, НБУ дозволив Чарнецькому продати свою частку в самому Getin Holding або компанії LC Corp BV, якій належить 34,17% холдингу.

Раніше Getin Holding S.A. 28 березня отримала рішення Нацбанку України про тимчасову заборону права голосу стосовно 100% акцій українського Ідея Банку, що йому належать.

Заборона здійснилась через визнання небездоганної ділової репутації як самого фінансового холдингу, так і його основного власника Лешека Чарнецького. Вказано, що НБУ встановив для Чарнецького та Getin Holding термін для усунення порушення в 1 рік. Причини визнання репутації Чарнецького та Getin Holding небездоганною НБУ не вказує.

2020 року власник польського Idea Bank Лєшек Чарнецький став фігурантом розслідування польських правоохоронців, а сам банк через борги було передано одному з найбільших банків Польщі Pekao. При цьому, оскільки український Ідея Банк у складі холдингу був відділений від Idea Bank Poland, розслідування на цей актив не вплинуло.

Про Ідея Банк

Ідея Банк (раніше - Плюс банк) заснований у 1989 році. Згідно з даними НБУ, станом на початок березня 2024 року банк за розміром активів посідав 26-те місце (11,01 млрд грн) серед 63 банків, що діяли в країні. Його чистий прибуток за 2023 рік становив 509,9 млн грн.

Ідея Банк працює в сегменті роздрібного бізнесу та фокусується на обслуговуванні фізичних осіб. Основними продуктами банку є кредити готівкою, кредитні картки, депозити, поточні рахунки та дебетові картки.

Станом на 30 червня 2024 року загальний баланс Ідея Банку становив майже 162 млн доларів.

Про Групу "ТАС"

Група "ТАС" — одна з найбільших фінансово-промислових груп України, яка представлена в банківській сфері, страхуванні, вагонобудуванні, металургії, виробництві пакувальних матеріалів, логістиці, сільському господарстві, харчовій промисловості та нерухомості.

Акціонер Групи – Сергій Тігіпко.