Приріст строкових депозитів населення в Укргазбанку склав більше 1,7 млрд грн

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Тільки за вересень строкові депозити фізичних осіб в державному Укргазбанку зросли більше ніж на 1,7 млрд грн.

Завдяки цьому Укргазбанк активно кредитує бізнес, а отже й економіку країни, фінансує відновлення зруйнованої інфраструктури українських міст та активно допомагає ЗСУ.

Наразі ставка за депозитом у гривні становить 14% річних. Ставка за депозитом «Військовий» — 16% річних у гривні.

А якщо клієнт відкриє вклад у мобільному додатку «ЕКО-банк Онлайн», то отримає бонус — додаткові +2% річних до ставки.

Ознайомитись з депозитними програмами банку можна за посиланням:

Раніше повідомлялося, що ліміти на купівлю валюти в Укргазбанку збільшено до 100 тис. грн в еквіваленті.

Кошти відразу можна розмістити на "Валютному ЕКО-депозиті" у розділі "Послуги" — "Депозити" в мобільному додатку «ЕКО-банк Онлайн».

Завантажити мобільний додаток тут: https://bit.ly/3BIUp9c