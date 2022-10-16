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Приріст строкових депозитів населення в Укргазбанку склав більше 1,7 млрд грн
Тільки за вересень строкові депозити фізичних осіб в державному Укргазбанку зросли більше ніж на 1,7 млрд грн.
Завдяки цьому Укргазбанк активно кредитує бізнес, а отже й економіку країни, фінансує відновлення зруйнованої інфраструктури українських міст та активно допомагає ЗСУ.
Наразі ставка за депозитом у гривні становить 14% річних. Ставка за депозитом «Військовий» — 16% річних у гривні.Підписуйтесь на наш Telegram канал
А якщо клієнт відкриє вклад у мобільному додатку «ЕКО-банк Онлайн», то отримає бонус — додаткові +2% річних до ставки.
Ознайомитись з депозитними програмами банку можна за посиланням:
Раніше повідомлялося, що ліміти на купівлю валюти в Укргазбанку збільшено до 100 тис. грн в еквіваленті.
Кошти відразу можна розмістити на "Валютному ЕКО-депозиті" у розділі "Послуги" — "Депозити" в мобільному додатку «ЕКО-банк Онлайн».
Завантажити мобільний додаток тут: https://bit.ly/3BIUp9c