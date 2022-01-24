Прирост кредитного портфеля Укргазбанка в 2021 году составил 7 млрд грн

Всего за 2021 год банк выдал 5531 кредит на приобретение новых квартир и автомобилей.

По предварительным данным, кредитный портфель Укргазбанка за прошлый год вырос на 7 млрд грн, что в том числе способствовало улучшению показателя чистой процентной маржи до уровня 4,6% (2,5% – по результатам 2020 года). При этом показатель адекватности регулятивного капитала составляет 18,8%.

Об этом сообщают на сайте банка.

Такой прирост обусловлен преимущественно за счет активного кредитования украинского бизнеса. Значительное внимание банк также уделял и поддержке населения – за год количество выданных кредитов выросло на 22%.

Всего за 2021 год банк выдал 5531 кредит на приобретение новых квартир и автомобилей:

– 4054 автокредита – это новые автомобили (в том числе и электромобили);

– 1477 кредитов на жилье.

В 2021 году Укргазбанк также сосредоточился и на проектах устойчивого развития: повышении энергоэффективности (в т. ч. в транспортной отрасли), возобновляемой энергетике, экологическом строительстве, системах аккумулирования и хранения энергии, утилизации отходов, повышении эффективности использования водных ресурсов.

"За первый год работы в новом для нас направлении уже имеем неплохие результаты. В 2021 году было выдано более 300 экокредитов на 2 млрд грн, что обеспечило уменьшение выбросов СО2 на 140 тысяч тонн. Среди них около 500 млн – проекты устойчивого развития. Конечно, из-за пандемии продолжаем поддерживать проекты в сфере медицины", – отметил Андрей Кравец, председатель правления Укргазбанка.