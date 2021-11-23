ПриватБанк через "Голос Украины" вручил Коломойскому иск на $5,5 млрд

Государственный ПриватБанк опубликовал в газете "Голос Украины" сообщение для своего бывшего акционера Игоря Коломойского. В нем госбанк сообщил миллиардеру об иске банка на 5,5 млрд долл.

В пресс-службе госбанка уточнили, что в этот раз ПриватБанк опубликовал аналогичные сообщения еще и в газетах "День" и "Факты и комментарии".

ПриватБанк публикует такие статьи во исполнение приказа кипрского суда от 15 июня 2021 года и в соответствии с Гаагской Конвенцией о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или коммерческим делам.

"Согласно кипрскому законодательству, публикация таких сообщений в печатных средствах массовой информации Украины является доказательством вручения И. Коломойскому иска, инициированного ПриватБанком на Кипре", — объяснили в пресс-службе банка.

Предметом кипрского иска является возмещение ущерба в размере 5,5 млрд долларов. Банк в судебном порядке потребовал эти деньги в связи с двумя категориями незаконных финансовых операций, имеющих все признаки мошенничества и отмывания средств под руководством Коломойского и Геннадия Боголюбова при содействии других ответчиков.

Это уже не первый раз, когда ПриватБанк коммуницирует с Коломойским через газеты. В августе текущего года госбанк опубликовал в газете "Голос Украины" сообщение для вручения израильского иска на 600 млн долларов в Украине Коломойскому и Боголюбову.

Ранее Коломойского вызвали в кипрский суд для рассмотрения указанного иска ПриватБанка на $5,5 млрд. С этим иском банк обратился в суд еще в апреле 2020 года. В целом общая сумма претензий, заявленная ПриватБанком против Коломойского и Боголюбова в Англии, на Кипре, в США и Израиле, превышает $10 млрд.

Напомним, в 2016 году правительство решило национализировать крупнейший на украинском рынке ПриватБанк и влило в его капитал более 155 млрд грн. В свою очередь экс-владельцы банка не признают национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций. При этом ПриватБанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

После 2016 года начались судебные процессы, связанные с национализацией. Государство судится с Коломойским и другими выбывшими акционерами в судах различных стран, выясняя справедливость различных аспектов национализации финучреждения.