ПриватБанк попередив про проведення регламентних робіт в ніч на 22 червня

22 червня ПриватБанк проводить регламентні роботи процесингу: операції з картками будуть на паузі з опівночі до 7 ранку.

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Про це повідомила пресслужба фінустанови.

"В ніч на 22 червня 2024 року ПриватБанк проводить планові регламентні роботи процесингового центру, щоб збільшити потужності та безпеку обробки зростаючих обсягів операцій із платіжними картками", - йдеться в повідомленні.

Під час проведення робіт, які триватимуть 22 червня з 00:05 і до 07:00 години ранку, банк тимчасово призупинить проведення операцій з картками. Аналогічний "тайм-аут" триватиме у роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку.

У ПриватБанку зауважують, що зазвичай такі регламентні роботи фінустанова проводить у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій.

У пресслужбі закликали клієнтів, що у разі якщо хтось планує у період проведення робіт робити оплати картками, зробити це заздалегідь, чи відкласти на кілька годин.

Зазначається, що процесинговий центр ПриватБанку щогодини обробляє у середньому до 3 млн операцій з картками.

Нагадаємо, попереднього разу технічні роботи у ПриватБанку проводились в ніч на 6 квітня.

Фото: ua.depositphotos.com